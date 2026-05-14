  • Cotizaciones
    jueves 14 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas

    La “condena penal” en 2024 resulta “incompatible con el estándar ético” que “el INC exige a sus colonos”, argumentó el ente

    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Mauro Florentín
    Por Mauro Florentín
    Redactor Agro de Búsqueda

    “La condena penal (de 2024) resulta incompatible con el estándar ético que el INC exige a sus colonos, máxime considerando que usufructúan tierras y recursos públicos”, conforme con ese informe.

    Leé además

    El INC plantea generar alternativas viables para las instalaciones principales del casco y la superficie ocupada por olivos, que abarcan 160 hectáreas.
    Agro

    El proyecto colonizador para la estancia María Dolores prevé nuevos tambos, con inversión de US$ 1,7 millones
    Directivos de las cámaras de agroquímicos de Latinoamérica en Montevideo.
    Agro

    La industria de agroquímicos pospatente marca que los límites máximos de residuos “son cada vez más relevantes”

    Por Ruben Silvera

    Advirtió que eso “impone mayores exigencias de transparencia y probidad en quienes reciben apoyo estatal” y, a su vez, cumplen un “rol de servidores públicos, que conlleva deberes de ejemplo y compromiso comunitario”.

    Por lo que, “ajustado a la normativa vigente y proceder en casos similares por el directorio, se rescinda el contrato de arrendamiento, sin más trámite”, sugirió.

    Esta recomendación fue aprobada por el directorio del INC en la reunión realizada este miércoles 13, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica, conforme con la información recabada por Agro de Búsqueda.

    Indica que el directorio del INC resolvió, además, el inicio de “medidas tendientes a la libre disponibilidad” de las dos fracciones arrendadas por Caram en la colonia José Artigas, que en conjunto abarcan una extensión de 707 hectáreas, y comunicar estas determinaciones al Poder Ejecutivo, en cumplimiento con el decreto 321 de 2016.

    Instituto Nacional de Colonización

    El caso Caram

    Caram, quien estuvo a cargo de la Intendencia de Artigas entre 2015 y 2024, fue condenado por la Justicia a mediados de 2024 por la omisión en el caso del pago irregular de horas extras en la comuna de ese departamento. En ese momento el exintendente renunció al Partido Nacional, y además quedó inhabilitado por la Corte Electoral para ejercer cargos públicos y presentar candidaturas en las elecciones.

    La División Jurídica del INC en su informe asegura que al colono (Caram) “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato de arrendamiento” y “resolvió iniciar el juicio de entrega de la cosa en el juzgado competente” en razón de territorio.

    En esos otros casos, “los excolonos­ no recurrieron la resolución” y “entregaron la fracción, en forma casi inmediata, y en algún caso sin necesidad de realizar el juicio” por parte de Colonización, advierte.

    Y al respecto alude a situaciones en las que el directorio rescindió el contrato de arrendamiento con “colonos que fueron condenados por la Justicia” por delitos diversos, como “contrabando”, “cultivo de cannabis sin la autorización” correspondiente, “violencia doméstica”, entre otros.

    Los argumentos legales concretos en los que se fundamenta la decisión de rescindirle el contrato a Caram comprenden dos puntos de la Ley 11.029, que creó el INC, referidas a que “desvirtúa la finalidad de la colonización” prevista en el artículo 1, y a que el colono “no cumpliere con cualquiera de las condiciones que estipulan la presente ley y sus respectivas reglamentaciones” (artículo 101 literal E).

    Desayuno Alvaro Delgado
    &Aacute;lvaro Delgado.

    Álvaro Delgado.

    Colonos políticos

    Otro caso de colono político es el del exsenador­ Álvaro Delgado, quien ocupó el cargo de secretario de la Presidencia de la República en el gobierno de Luis Lacalle Pou, y al que también Colonización le rescindió el contrato de arrendamiento de campos en 2018, debido al incumplimiento de obligaciones, como la de residir en el predio con su familia y trabajarlo directamente, previstas en la Ley 11.029.

    Delgado, que arrendaba unas 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, entregó estas tierras al INC a fines de ese año.

    Otros exintendentes departamentales tienen expedientes en el Instituto de Colonización por ser arrendatarios de tierras estatales, específicamente en el caso de Enrique Antía, en Maldonado, y de Fernando Echeverría, en Flores, lo cuales deben pagar rentas diferenciales que suponen un recargo del 70% respecto a las rentas que en promedio abonan mensualmente los colonos, dependiendo del tipo de canasta comprendida.

    Antía arrienda un campo en la colonia Benito Nardone, con una extensión de 49 hectáreas, y Echeverría arrienda una fracción de unas 90 hectáreas en Flores, ambos integran el Partido Nacional. En el caso del exintendente de Maldonado, está pendiente el “desalojo” del predio, a la espera de una resolución del expediente en la Justicia, indicaron a Agro de Búsqueda fuentes del INC.

    Selección semanal
    Salud mental

    Cátedra de Psiquiatría amenaza con renunciar porque no se designó a directora del Vilardebó como grado 4

    Por Leonel García
    Oficialismo

    El Frente admite que hay militantes “disconformes” y busca que el gobierno “no se aísle en la gestión”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay; en el gobierno consideran que carece de fundamentos

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Por Redacción Búsqueda
    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas

    Por Mauro Florentín
    Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional. 

    Defensa sostiene que pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos en el exterior se ajusta a la normativa

    Por Macarena Saavedra
    Plano con la ubicación proyectada por la Dinacia para el aeropuerto internacional de Rocha.

    Proyectan nuevo aeropuerto en Rocha entre dos lagunas y ministerio prevé “impactos ambientales significativos”

    Por Nicolás Delgado