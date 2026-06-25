Gira Angus mostró realidades productivas diversas, que persiguen la eficiencia con genética, manejo y adaptación de las condiciones de cada zona

La actividad comenzó en La Concepción, empresa de Soler y Tafernaberry. Se trata de una explotación de ciclo completo que desarrolla la cría y la recría de hembras en los establecimientos La Concepción y Silveira, mientras que la recría y la invernada de machos se realiza en La Manola y Don Horacio. La empresa maneja cerca de 4.000 hectáreas, con un área importante arrendada.

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El objetivo planteado por los responsables del establecimiento apunta a ampliar el pie de cría genética, priorizando características de adaptabilidad, funcionalidad y fertilidad que mantengan el capital productivo. La base forrajera se sustenta en campo natural complementado con áreas de verdeos, cultivos y praderas.

El trabajo con genética Angus comenzó a consolidarse hace más de dos décadas y actualmente integra rodeos generales, animales de pedigrí y selección Angus (SA).

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La empresa incorporó herramientas reproductivas, como la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), la transferencia embrionaria, el diagnóstico de gestación, los entores programados y la revisión de toros, en busca de acelerar el progreso genético y mejorar la eficiencia reproductiva.

Otro aspecto abordado fue el manejo sanitario, que es muy relevante por tratarse de una zona bajo control de garrapata. El establecimiento realiza monitoreos permanentes y pruebas de resistencia para ajustar las estrategias de control.

La gira continuó en La Cruz, de la familia Ortiz, donde se observaron diferentes categorías de animales y aspectos vinculados con el manejo productivo y la selección genética de la empresa.

“En 1992 iniciamos un pequeño rodeo Angus con vacas compradas a Marcos Codiño y a Enrique Vidal. En el año 2000 comenzamos a formar nuestro plantel Angus puro por cruza, se compraron vacas seleccionadas a Enrique Vidal, Los Tilos y Las Flechas”, recordó Ortiz.

El 95% de las vaquillonas de reposición son SA; se retienen algunos vientres como reposición de cabaña, se seleccionan por tamaño moderado, y se tiene en cuenta también la corrección de aplomos y la consistencia. Estos lotes son sometidos a IATF y luego repasados con toros. Esas son las madres de los primeros 30 toros clase A.

El establecimiento cuenta con 393 hectáreas propias, con 98,5 de índice Coneat, parte de ellas inundables y parte con historia agrícola.

El viernes la actividad se trasladó a San Alberto, de la familia Steverlynck, establecimiento de larga trayectoria y destacada integración entre agricultura y ganadería. Allí la superficie supera las 2.500 hectáreas, con una carga cercana a las 0,8 unidades ganaderas por hectárea.

Entre los indicadores presentados se destacó la estabilidad de los niveles de producción y la evolución de distintos parámetros reproductivos y productivos. El sistema de San Alberto combina la producción de carne con agricultura, lo que genera sinergias que permiten sostener niveles de eficiencia en diferentes escenarios climáticos, como los de déficit hídrico.

En la recorrida se observaron categorías de recría de hembras, información de pesos de faena y producción de carne equivalente. También se expusieron datos de manejo reproductivo, carga animal y utilización de recursos forrajeros, que reflejaron un enfoque basado en la medición y el seguimiento de resultados.