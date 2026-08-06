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    El MGAP asegura que Europa inició el trámite para rehabilitar el ingreso de equinos

    El MGAP confirmó que unos 70 caballos deportivos que serían exportados —sobre todo a Emiratos Árabes Unidos, con escala en Europa— continúan sin poder ser enviados

    Fachada del MGAP.

    Fachada del MGAP.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Según explicó en un comunicado, el proceso requiere consultas internas de la Comisión Europea, la aprobación de los 27 Estados miembros y la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE). Hasta que ese proceso concluya, no podrán emitirse certificados para equinos uruguayos con destino a Europa.

    En paralelo, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) solicitó a la Comisión que evalúe autorizar el tránsito de equinos por territorio comunitario cuando el destino final sea un tercer país, y recomendó a los operadores evaluar rutas alternativas.

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    El MGAP confirmó que unos 70 caballos deportivos que serían exportados —sobre todo a Emiratos Árabes Unidos, con escala en Europa— continúan sin poder ser enviados.

    Este martes 4 la DGSG informó que, hasta nuevo aviso, permanecen suspendidas las certificaciones sanitarias para exportar equinos en pie y semen equino hacia la UE, incluidas las operaciones cuyo tránsito implique el ingreso a territorio comunitario.

    Según el organismo, la medida responde a la aplicación de la normativa sanitaria europea tras la notificación de un brote de Surra (Trypanosoma evansi) detectado en abril de 2026 en un establecimiento de Tacuarembó. Como consecuencia, la Comisión Europea retiró temporalmente a Uruguay del Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404, requisito indispensable para autorizar el ingreso de estas mercancías al bloque.

    El brote fue resuelto oficialmente el 25 de junio de 2026, tras completarse las medidas sanitarias, confirmarse la ausencia de nuevos casos y comunicarse el cierre del evento a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Desde la DGSG se asegura que desde el 29 de mayo mantienen un intercambio técnico permanente con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.

    El diputado colorado Carlos Rydström planteó el tema en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el 3 de agosto, ante el ministro Alfredo Fratti. Según relató, la UE comunicó el cierre el 8 de mayo, y cuestionó que la información no llegara por los canales institucionales, sino a través de los propios datos europeos. En X, sostuvo que un trámite no presentado dejó a Uruguay fuera de un mercado clave y puso en juego la credibilidad sanitaria del país, mientras el sector privado invierte en chipeo y trazabilidad.

    El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, explicó que el cierre responde a un procedimiento sanitario habitual ante la notificación de una enfermedad, no a una sanción.

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