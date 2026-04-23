Más del 70% de las carreras y de los montos fueron para caballos uruguayos, según Casinos, que refuta a criadores

En 2025 en el Hipódromo Nacional de Maroñas se concretaron 1.127 competencias, de las cuales 817 (72,5%) fueron ganadas por caballos uruguayos y 310 (27,5%) por ejemplares nacidos en el exterior.

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En tanto, el monto total de sumas ganadas en las carreras de equinos fue US$ 13,382 millones, de los cuales US$ 9,616 millones (72%) fue para ejemplares nacidos en Uruguay, y US$ 3,766 millones (28%) para caballos extranjeros.

Así lo indican datos de la Dirección General de Casinos (DGC), proporcionados a Agro de Búsqueda­ a modo de respuesta a los cuestionamientos de la Asociación de Criadores de Caballos Puros de Carrera (Accpc), que denunció el desplazamiento que hay en esta actividad por empresarios brasileños .

Para “aportar al conocimiento general”, la DGC resolvió elaborar “estadísticas propias”, con números oficiales de distintas dimensiones de la actividad de todos los hipódromos.

“Las competencias ganadas por los ejemplares nacidos en Uruguay y los de origen extranjero, así como otros temas del turf, han sido objeto de frecuentes discusiones”, según esta unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El año pasado se registraron 1.127 competencias, divididas en 997 condicionales y 130 clásicos y hándicaps especiales. En el caso de las carreras condicionales, 740 (el 74%) fueron ganadas por ejemplares nacidos en Uruguay, y 257 (el 26%) las ganaron ejemplares nacidos en el exterior, indicó.

Relato y sensación térmica

Hay un “problema estructural” en la producción de equinos de Uruguay, y es que tiene al lado a Brasil y a Argentina, que “no solamente tienen cantidad, sino también tienen mucha mayor calidad” de caballos de carrera en comparación a los locales, dijo a Agro de Búsqueda el asesor en hípica del Poder Ejecutivo, Javier Chá.

Respecto a los cuestionamientos de la Accpc, Chá consideró que forman parte del “nuevo estilo” de la directiva actual de la gremial, que durante “20 años nunca planteó este tipo de reclamos” y ahora apela a un “relato basado en una sensación térmica”, que “no se compadece en nada con la realidad”, y que está “hecho a medida de la demanda”.

Eso comentó en alusión a los datos que revelan un mayor porcentaje de carreras ganadas y premios obtenidos por los equinos nacidos en Uruguay en comparación con los caballos extranjeros, entre otros aspectos vinculados a la operativa del área de competencias ecuestres del Estado.

Sobre el tema desplazamiento de equinos uruguayos por brasileños, ese asesor respondió: “El 80% de los caballos que compiten en Maroñas y en Las Piedras son nacidos en Uruguay”, y “en el interior es de casi 90%” incluso.

Chá comentó que los empresarios en el mundo invierten en caballos de carreras como un hobby, y no lo hacen por una renta que puedan llegar a lograr. Los que sí están involucrados en esta actividad, y “dependen” de la misma, son los “trabajadores y otros” actores, que en el caso de Uruguay abarcan unas “50.000 personas”, acotó.

Resultados y premios

En cuanto a los resultados en competencias clásicas y hándicaps especiales, en 2025 se realizaron 130 carreras denominadas clásicos, de los cuales 77 (el 59%) fueron ganados por equinos nacidos en Uruguay y 53 (el 41%) por caballos de origen extranjero, indica.

Respecto al Hipódromo de Las Piedras, el año pasado se concretaron 518 competencias, de las cuales 415 (80%) fueron ganadas por ejemplares locales y 103 (20%) por equinos extranjeros.

Mientras que en ese recinto de carreras hubo US$ 3,294 millones en premios, de los cuales US$ 2,629 millones (80%) correspondieron a caballos uruguayos y US$ 665.000 (20%) a ejemplares del exterior, conforme con los datos oficiales.

Otros comentarios de la DGC en relación con el tema y que están vinculados a la actividad hípica oficial y al impacto en el sector señalan que en los hipódromos de Maroñas y de Las Piedras “no solo aumentó la cantidad de carreras”, sino que también “se incrementó la cantidad de caballos promedio por reunión y la cantidad de montas perdidas pagadas y distribuidas entre más actores”.

Por otra parte, “en todo el mundo del turf, la dimensión y la importancia de esta industria se mide y depende de cuatro factores principales y de cómo los mismos se relacionan con la cantidad de habitantes del país que se trate”, sostiene esa dirección.

En tal sentido, menciona la cantidad de caballos en training, la cantidad de carreras, el número de hipódromos funcionando y la cantidad de nacimientos (de potrillos). En el caso de ese último punto, Casinos indica que en 2025 se registró un total de “1.400 nacimientos aproximadamente”.

Justamente, ese fue uno de los temas advertidos por la gremial de criadores de equinos puros de carrera durante su comparecencia en la Comisión de Ganadería de Diputados en marzo.

El presidente de la Accpc, José Luis Strazzarino, se refirió en esa ocasión a “problemáticas netamente productivas”, respecto a “la dirección que va llevando nuestro turf en los últimos 15 años”.

Esto “ha llevado a estar hoy con un 30% a 40% menos de cantidad de producción de potrillos”, considerando que en 2011 el sector tenía “2.011 potrillos” y hoy tiene “1.340 potrillos nacidos el año pasado (2025)”, advirtió.

Esta gremial planteó a los diputados el objetivo de “incrementar las carreras reservadas para caballos nacionales”. Se reclamó la “necesidad imperiosa de reservar el 50% de las carreras para productos nacidos en el país”, logrando así el mayor “impacto positivo y estímulo a la producción” local.

Sobre este reclamo puntual, Chá manifestó la falta de reconocimiento de lo que sucede en la realidad de las competencias locales, ya que “la participación de los caballos uruguayos es del 80%” en la actualidad.

Atendiendo a esta situación, el asesor del Poder Ejecutivo planteó el interés en poder comparecer en la Comisión de Ganadería de Diputados para tener la posibilidad de exponer sobre este asunto en particular.

Mayor articulación

En alusión a la actividad hípica oficial, la DGC sostiene que Maroñas es “en toda América Latina” el hipódromo que tiene “mayor articulación con la producción nacional, en su carta clásica, en sus campañas, en toda su programación de competencias anuales y en toda la aplicación de los dineros para premios”.

Y es el “único hipódromo de toda América Latina que ensaya un importante programa de incentivos para los ejemplares nacidos en el país, el único que ofrece un programa de carreras reservadas y de jornadas clásicas exclusivas para ejemplares nacidos” en Uruguay, enfatizó.

Recordó, además, que desde su creación en 2013 hasta el pasado 2024, el Premio Incentivo a la Producción Nacional SPC ha distribuido entre sus beneficiarios más de US$ 6,3 millones.

Otra de las críticas formuladas en la Comisión de Ganadería, en este caso por el titular de la Asociación de Entrenadores de Caballos de Carrera, Gabriel Giovannetti­, apuntó a que los empresarios brasileños del turf “vienen y arrasan con calidad y cantidad de caballos, porque no solo tienen buen material ­—o sea, genética de muchos años—, sino gran cantidad de producción”.

“Corren carreras con cuatro o cinco caballos contra alguno de los nuestros, y cuando quisimos hablar para frenar y empezar a poner pautas, se nos dijo, literalmente: “y bueno, si no pueden con los brasileros, sean sus empleados”, dijo ese entrenador, que aludió al impacto laboral de la actividad.

Según datos de Casinos, la cantidad de “entrenadores extranjeros” hoy radicados y entrenando en Maroñas “no supera el 10% del total de los habilitados”, mientras que la cantidad de “jockeys extranjeros” que compiten en Maroñas “no supera el 10% del total”.