INC definió llamados para tambos y corrales en la antigua María Dolores

El lunes 13 el Instituto Nacional de Colonización (INC) prevé anunciar la apertura de los llamados a aspirantes a producir en los seis tambos a ser instalados en la exestancia María Dolores, ubicada en Florida, según averiguó Agro de Búsqueda.
El proyecto colonizador implica la instalación de seis unidades de producción lechera
El lunes 13 el Instituto Nacional de Colonización (INC) prevé anunciar la apertura de los llamados a aspirantes a producir en los seis tambos a ser instalados en la exestancia María Dolores, ubicada en Florida, según averiguó Agro de Búsqueda.
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Uno de estos emprendimientos lecheros contará con un sistema robotizado, con una inversión que realizará Colonización en el predio adquirido en 2025, por US$ 32,5 millones, que generó polémica y cuestionamientos por parte de sectores políticos de la oposición.
El proyecto colonizador implica la instalación de seis unidades de producción lechera, con una superficie promedio de 146 hectáreas y un índice de productividad Coneat promedio de 124 que requerirán de una “inversión total de US$ 1,7 millones.
En este llamado la prioridad apunta a “las postulaciones de productores familiares e hijos de productores familiares y asalariados rurales” con “problemas de escala o tenencia de tierra” que cuenten con “experiencia” en lechería y presenten un “capital mínimo” en ganado lechero o su equivalente de 40 unidades ganaderas (UG), según el INC.
El ente estatal también tiene previsto realizar en agosto el llamado a licitación para la explotación de los corrales de engorde de ganado en ese mismo establecimiento rural, que tiene una extensión total de 4.404 hectáreas.
En esos corrales actualmente un técnico contratado por el INC desarrolla tareas que están vinculadas a la planificación de las obras de manejo de efluentes, que se suman a la infraestructura ya instalada, para dar cumplimiento con la normativa ambiental que aplica el Ministerio de Ambiente, indicaron las fuentes de Colonización.
La infraestructura de encierro de ganado, que ocupa unas 15 hectáreas, permite el desarrollo ya sea de sistemas cuarentenarios para venta de ganado en pie o sistemas de engorde a feedlot. Ese sistema cuenta con capacidad para encerrar 6.000 animales.