Montes del Plata fue responsable del 6,9% de las exportaciones de Uruguay en los últimos tres años

Montes del Plata representó el 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay y fue responsable del 6,9% de las exportaciones de bienes del país en el promedio de los últimos tres años.

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Además, generó más de 6.000 empleos en su cadena de valor y trabajó con más de 2.100 empresas proveedoras, de las cuales el 81% son uruguayas. La empresa cerró el año 2025 con 608 colaboradores directos, 93% de ellos trabajando en el interior del país, y más de 3.100 trabajadores contratistas.

Montes del Plata presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, en el que informó su desempeño ambiental, social y económico durante el año anterior. El documento también incorpora el propósito de la compañía —“Forjar un legado positivo para las próximas generaciones”— y el avance respecto a sus metas de sostenibilidad al 2030, con objetivos vinculados a cambio climático, biodiversidad, economía circular, desarrollo local, equidad de género, seguridad y salud, entre otros temas.

En términos productivos, la empresa informó la producción de 22,6 millones de plantines, más de 15.600 hectáreas plantadas, más de 4,6 millones de metros cúbicos de madera cosechados y más de 1,44 millones de toneladas de celulosa de calidad prime producidas en su planta industrial.

El reporte también destacó el sistema logístico bimodal de Montes del Plata, compuesto por 51% de transporte fluvial y 49% terrestre, lo que representó 23,4 millones de kilómetros menos de tránsito en carretera. En materia energética, la empresa produce energía 100% limpia y renovable, equivalente al 7,6% de la energía total producida en el Uruguay.

“Este reporte ayuda a mostrar algo que a veces es difícil de dimensionar en el día a día: que detrás de cada resultado hay mucho trabajo y muchas personas haciendo las cosas bien para que la empresa produzca, aporte al país y a las comunidades de las que forma parte”, afirmó el gerente general de Montes del Plata, Diego Wollheim.

“Para mí, ese es el valor de este documento: no solo ordenar información en lo que respecta a nuestro desempeño económico, social y ambiental, sino mostrar que detrás de las cifras hay compromiso, un propósito que nos mueve y una forma de trabajar junto a otros que queremos seguir cuidando hacia adelante”, afirmó el ejecutivo tras la publicación del documento.

Integración y desarrollo

Como parte de su modelo de integración productiva, Montes del Plata mantiene acuerdos con 330 productores que incorporan forestación en sus predios. A su vez, más de 280 productores desarrollan actividad ganadera en áreas vinculadas a la empresa, con 36.000 cabezas de ganado; más de 6.000 colmenas producen miel; y 450 familias participan en la recolección de hongos.

En formación y empleabilidad la compañía reportó más de 160.000 horas de capacitación dirigidas a colaboradores, contratistas y comunidad, además de más de 87.000 horas de formación en seguridad y salud ocupacional.

También destacó iniciativas como Rebrote, que permitió que 16 personas más culminaran el ciclo básico; Yo Sigo, un programa de continuidad educativa con 344 estudiantes de Conchillas, Ombúes de Lavalle y Guichón; e Inglés para Todos, con 27 alumnos de Conchillas y dos graduados que viajaron a Inglaterra de intercambio.

En Conchillas

El reporte también incluye indicadores asociados a los 15 años de la instalación de Montes del Plata en Conchillas.

Según los datos presentados, la localidad registró un aumento de 15% en su población, un crecimiento de 20 puntos en el nivel educativo, una mejora de 10 puntos en el empleo formal y un 70% de personas encuestadas que afirman que la situación económica mejoró.

Ambiente y comunidad

En materia ambiental, Montes del Plata informó que el 66% de sus residuos no peligrosos fueron valorizados y que alcanzó una reducción de 8% en emisiones de alcance 1 y 2, frente a una meta de reducción de 10% al 2030. Además, la compañía incorporó su novena Área de Alto Valor de Conservación y celebró los 25 años del bioparque M’Bopicuá.

En su vínculo con la comunidad la empresa reportó más de 8.600 visitas a su planta, vivero, terminal logística, bioparque y predios forestales en el marco del programa Montes del Plata Te Recibe; 1.010 estudiantes participaron en charlas en centros educativos; y más de 800 vecinos y referentes fueron visitados en el marco del programa Buen Vecino.

Asimismo, Montes del Plata destacó resultados positivos en auditorías FSC® y la recertificación PEFC de su gestión forestal, junto con certificaciones internacionales en calidad, ambiente, seguridad y laboratorio.

También recibió el Sello de Gestión Sostenible de la Unión de Exportadores del Uruguay y el Latu, la autorización para el uso de Marca País, el reconocimiento como una de las mayores exportadoras de bienes de zona franca y la distinción de Merco como la empresa con mejor reputación corporativa de su sector.