Archivos Epstein: Francia abre una investigación contra el exministro Lang por “blanqueo de fraude fiscal agravado”

Fiscales franceses abrieron una investigación preliminar al influyente exministro Jack Lang y su hija Caroline, luego de que sus nombres aparecieran en los recientes archivos publicados del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según Jack Lang, las acusaciones son “infundadas”

Jeffrey Epstein y el ex ministro de Cultura Jack Lang en el Louvre, en Paris.

Jack Lang es la figura francesa de más alto perfil que aparece en los recientes documentos publicados por la justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein, el acaudalado financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Lang y su hija Caroline serán investigados por “blanqueo de fraude fiscal agravado” debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein. Medios franceses detallaron que Lang, quien actualmente dirige el Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, habría solicitado repetidamente fondos o favores a Epstein. El exministro Lang ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo el viernes que había convocado a Lang a una reunión durante el fin de semana. “Ha sido convocado por el ministerio y será recibido el domingo”, dijo Barrot a la AFP. “Los primeros elementos que emergen de estos archivos son nuevos y extremadamente graves” y requerirán un examen en profundidad, precisó.

“El objetivo [de la reunión] es entender su versión de los hechos”, dijo por su parte su abogado Laurent Merlet, rechazando la idea de que los archivos probaran “lazos estrechos de amistad” entre Epstein y Lang.

Embed - EE. UU. y Europa sacudidos por los vínculos de presidentes, políticos y magnates con Epstein Llamados a renunciar Los llamados a que Lang renuncie a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe se multiplicaron desde que salieron a la luz sus vínculos con Epstein. Y si bien éste se negó en un principio a renunciar, “ofreció” finalmente dimitir este sábado.