El ciberataque a Antel no altera el proyecto de billetera digital, aunque el gobierno prevé fortalecer su “seguridad”

El director general de Presidencia, Diego Pastorín , aseguró a Búsqueda que el proyecto de la nueva billetera digital presentado a principios de mayo seguirá adelante pese a los ciberataques sufridos en las últimas semanas por Antel y sus subsidiarias.

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Uno de los incidentes de seguridad afectó servicios vinculados a TuID, la plataforma de identidad y autenticación ciudadana de Antel. En un comunicado oficial , la empresa estatal informó que el ataque implicó “un acceso no autorizado” a parte de la infraestructura del sistema, aunque aseguró que “no se vieron comprometidas contraseñas, pines de firma, claves privadas asociadas a los certificados digitales, ni credenciales”. Antel también señaló que realizó “un análisis forense exhaustivo” y que aplicó medidas correctivas tras detectar el ataque.

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En paralelo, la empresa HG, propiedad de Antel y encargada de distintos servicios tecnológicos para organismos públicos, inició una investigación tras detectar una posible filtración de información. En un comunicado, la empresa señaló que se encuentra realizando “un análisis exhaustivo” y aseguró que hasta el momento “las verificaciones técnicas internas no han identificado evidencia alguna de un compromiso de la infraestructura, sistemas o bases de datos”.

Pastorín descartó que el ciberataque sufrido por Antel afecte el proyecto de billetera digital presentado por Presidencia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) el martes 5 de mayo, y que el gobierno espera lanzar en diciembre próximo.

El sistema permitirá guardar documentos oficiales en el celular, como la cédula de identidad o la libreta de conducir, y acceder a trámites y servicios públicos digitales.

“Nosotros creemos que no”, respondió cuando Búsqueda le preguntó si los ataques ponían en riesgo el proyecto. “Estas cosas ocurren y el proyecto prevé estas situaciones”.

Según sostuvo, el episodio “va a fortalecer el área de seguridad, que es clave para un proyecto como este”, señaló.

Agesic-Comision-Diputados-Tecnologia Diego Pastorín, primero a la derecha, junto a Cristina Zubillaga y otros integrantes de la delegación de Agesic durante la comparecencia ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados, el 14 de mayo de 2026. Diputados

La discusión por la ciberseguridad

Durante la comparecencia de las autoridades de Agesic en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados la semana pasada, el diputado Gabriel Gurméndez consultó si el gobierno estaba al tanto de los incidentes de ciberseguridad cuando presentó públicamente el proyecto de billetera digital y preguntó cuál era el nivel real de protección de los “activos críticos” del Estado.

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, respondió que al momento de la presentación pública no tenían información sobre el episodio. “En el momento que se realizó el evento, no teníamos ningún conocimiento de eso que se dijo posteriormente”, afirmó. Agregó además que Antel informó a Agesic sobre el incidente “desde el inicio” y también comunicó la situación a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

Zubillaga advirtió además que el escenario actual es “de bastante virulencia” y afirmó que “la seguridad digital es una condición necesaria para proteger los servicios esenciales” y “sostener la confianza de la ciudadanía en el entorno digital”.

Data-Center-antel Data center de Antel, en Pando. Antel

La migración de infraestructura estatal

En paralelo, el gobierno trabaja en una estrategia para concentrar servicios, datos y sistemas estatales en el data center de Antel, una de las iniciativas incluidas en la nueva Estrategia Digital presentada por Agesic y Presidencia.

En diálogo con Búsqueda, Pastorín señaló que parte de la infraestructura tecnológica de la agencia podría migrar allí mediante servicios prestados por HG, subsidiaria de Antel mencionada a raíz de los recientes incidentes de seguridad informática.

“Seguramente se pueda realizar a través de los servicios que Antel establezca que se pueda realizar a través de HG, porque es parte de Antel”, afirmó. Sostuvo que HG “no es cualquier proveedor”, debido a su vínculo con Antel.

Según informó Antel, el data center será “clave” para la estrategia digital del gobierno y para los proyectos de “transformación digital del Estado”.