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    Asociación de Fiscales analizará posible “persecución sindical” en traslado de fiscal que es secretaria del gremio

    La presidenta del gremio dijo que “llama la atención” que Mónica Ferrero ordene el “traslado intempestivo en 48 horas” de Durazno a Florida y que evaluarán la situación

    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay analizará si existió persecución sindical en el reciente traslado de la secretaria del gremio, Fernanda Delpino, según confirmó a Búsqueda la presidenta María Claudia González.

    A la fiscal, que se desempeña como adscripta de la Fiscalía Departamental de Durazno de 1º turno, se le comunicó el martes 19 de mayo que debía comenzar a trabajar en la sede de Florida a partir de este viernes 22 de mayo. “Le avisan por teléfono y sin posibilidad de ningún diálogo, que en 48 horas tiene que trasladarse. Ella es jefa de hogar, tiene una hija que tiene menos de 10 años. Parece bastante irrisorio”, dijo González.

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    “Traslado intempestivo”

    La fiscal señaló que les “llama la atención” que “este traslado intempestivo en 48 horas” se produjo en momentos en que el gremio expresó en medios de comunicación su desacuerdo con algunos aspectos del funcionamiento de la institución, a partir de otros traslados de fiscales que generaron cuestionamientos desde el sistema político.

    “No me gustaría tener que vincularlo directamente con la actividad sindical, pero da la casualidad que estamos hablando de la secretaria de la asociación”, agregó González.

    La presidenta del gremio señaló que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, había designado a otro fiscal para que fuera ”en apoyo” a Durazno, ante una sobrecarga de trabajo producto de un aumento de los homicidios en ese departamento y, por tanto, de las investigaciones complejas. Sin embargo, finalmente decidió derivar a Delpino a Florida. A esa situación se suma que hay una venia pedida para que la fiscal pase a ser departamental y por tanto sea trasladada otra vez en un corto período de tiempo. ”Todo es muy raro”, aseguró.

    En la tarde de este viernes 22, el gremio de fiscales mantendrá una reunión con Claudia Aquino, prosecretaria de la Fiscalía, para tratar el tema. Luego la directiva del gremio analizará la situación y posibles medidas a tomar. “La idea de persecución sindical va a estar sobre la mesa”, aseguró González.

    Cuestionamientos del Frente Amplio

    El traslado de la fiscal se da en medio de cuestionamientos del Frente Amplio a otros traslados realizados por Ferrero, como el cambio del fiscal Alejandro Machado de Delitos Económicos y Complejos a la nueva Fiscalía de Cibercrimen que se creó con la Ley de Presupuesto. Uno de los dirigentes que habló públicamente de la decisión fue el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani. "Es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior. Es muy raro. Vamos a estar atentos para ver a quién designan en su lugar", escribió en su cuenta de X.

    Entre las causas que tenía Machado en Delitos Económicos y Complejos estaba la denuncia contra el astillero Cardama y la investigación por la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva durante el gobierno de Luis Lacalle Pou vinculados a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

    La presidenta del gremio aseguró a Búsqueda que “el sistema político busca politizar” el traslado, pero en ese caso el fiscal Machado había solicitado el cambio a partir de un llamado que realizó la fiscal de Corte.

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