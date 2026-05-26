25 años del Salón del Vino de Géant, el gran ritual vitivinícola

Lo que empezó en 2001 con apenas 8.000 botellas vendidas hoy mueve más de 137.000 unidades por edición, convoca a miles de personas cada año y se ha convertido en una cita obligada para bodegas, enólogos y consumidores. Hasta el 8 de junio, el Salón del Vino de Géant celebra sus 25 años reafirmando un fenómeno que ya trasciende la venta: es una experiencia que ayudó a cambiar la manera en que los uruguayos consumen, descubren y hablan de vino.

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El Salón del Vino de Géant celebra su edición aniversario en los locales de Géant Parque Roosevelt y Géant Nuevocentro, con 58 stands, más de 65 bodegas nacionales e internacionales y más de mil etiquetas disponibles, entre vinos premium, ultrapremium, espumosos, rosados y lanzamientos especiales. La expectativa este año es romper un nuevo récord. “Por la propuesta que tenemos y por ser la edición 25, creemos que vamos a superar las 150.000 botellas”, aseguró Martín Gómez, gerente de Marketing y Transformación Digital de Grupo Disco Uruguay (GDU).

Más que una feria, el Salón del Vino funciona como un gran punto de encuentro entre consumidores y productores. La posibilidad de degustar antes de comprar, conversar con especialistas y descubrir etiquetas difíciles de encontrar en otros ámbitos es parte del diferencial que explica su permanencia.

“Acá probás y comprás. Podés hablar con el enólogo, entender cómo fue hecho ese vino, dónde y cuándo. Esa combinación es lo que hace al Salón del Vino lo que es”, explicó Gómez.

La edición 2026 incluye 25 bodegas uruguayas y 40 internacionales, además de propuestas gastronómicas vinculadas al universo del vino, como quesos, fiambres, aceites de oliva y accesorios especializados. Entre las novedades, aparece también una edición especial desarrollada junto con Bodega Montes Toscanini: un blend creado colaborativamente por socios del Salón del Vino Club mediante una experiencia de cata.

“Los propios socios hicieron las mezclas y eligieron el vino que representa estos 25 años. Fue una experiencia espectacular”, contó Gómez sobre la iniciativa, que reunió a unas 30 personas y dio origen a una etiqueta conmemorativa.

Otra de las piezas especiales de esta edición es un vino añada 2000 elaborado por Don Pascual, pensado como homenaje al año en que nació el evento.

El vino como experiencia cultural

Durante la apertura oficial, Juan Palacios, director general de GDU, destacó que el Salón ya forma parte de la cultura gastronómica y social uruguaya. “Llegar a 25 años es mirar hacia atrás con orgullo, pero también hacia adelante. El vino cambia, el consumidor cambia y el Salón también tiene que seguir evolucionando”, señaló.

Ph Alvaro Portillo-147 Álvaro Portillo

Palacios remarcó, además, el trabajo de curaduría detrás del evento y el objetivo de acompañar tanto al consumidor experto como al que recién empieza a descubrir el mundo del vino. “Queremos que siga siendo un espacio vivo, donde haya tradición e innovación, donde convivan los clásicos y las novedades”, afirmó.

Esa dimensión cultural fue reforzada por Diego Spinoglio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), quien vinculó el crecimiento del Salón con la evolución de la vitivinicultura nacional.

“El Salón del Vino ayudó a formar consumidores más interesados por la calidad, el origen y la identidad de los vinos que eligen”, sostuvo. Y agregó: “La vitivinicultura hoy es reconocida como cultura viva del Uruguay, y espacios como este han sido fundamentales para integrar el vino a la vida cultural y gastronómica del país”.

El fenómeno del catálogo y la compra planificada

Parte de la mística del Salón pasa también por un objeto: su catálogo impreso. La guía de más de 100 páginas, que incluye etiquetas, promociones y notas de cata, se transformó en un ritual previo para muchos clientes.

“El catálogo tiene algo parecido al álbum del Mundial. Hay gente que se sienta con la familia a estudiar qué botellas comprar y cómo aprovechar las promociones”, relató Gómez.

MAU_5940 De GDU: director comercial Juan Luis Barandiarán, director de Marketing y Transformación Digital Martín Gómez, director general Juan Palacios y director de Operaciones Antonio Piñeiro. Mauricio Rodríguez

Y promociones no faltan. El evento combina descuentos 6 × 5, 4 × 3 y 3 × 2, además de beneficios acumulables de 25% con tarjetas Hipermás Santander y 20% con Santander Select. También hay ventajas exclusivas para los socios del Salón del Vino Club: descuentos de hasta 20% para categorías Ícono y Sibaritas, mientras que quienes se asocien durante el evento como nuevos socios Entusiasta accederán automáticamente a un 10% de descuento para usar en esta edición.

El club, precisamente, se consolidó como otra de las patas fundamentales del proyecto. A lo largo del año organiza visitas a bodegas, degustaciones, cenas maridadas y experiencias de enoturismo que mantienen vivo el vínculo entre consumidores y bodegas mucho más allá de las semanas del evento.

“Hay clientes que vienen todos los días y cada jornada prueban una sola cepa para hacer su selección final. Eso habla de la pasión que genera”, contó Gómez.

La edición aniversario también incluye sorteos vinculados al turismo enológico, entre ellos, un viaje para dos personas a las cavas Freixenet, en Barcelona, además de 25 experiencias en bodegas y establecimientos vitivinícolas.