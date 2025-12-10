Cosem amplía su atención en Ciudad de la Costa, Canelones

El pasado lunes 1° de diciembre se inauguró el nuevo policlínico de Cosem en Lagomar con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; la presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere; el director departamental del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gerardo Bruzzone; el director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez; y la alcaldesa de Ciudad de la Costa, Julia Matilla.
Ubicado a pocos metros de su anterior sede, el nuevo centro amplía significativamente su capacidad de atención en la zona. Incorpora más consultorios, nuevas especialidades médicas y servicios clave para sus afiliados. Entre ellos se destacan fisioterapia, ecografías, carné de salud, farmacia, laboratorio, vacunatorio y el incremento de los servicios de su Programa de Medicina Familiar.
Esta obra forma parte del crecimiento institucional que Cosem transita acompañado de una modernización de sus canales digitales, que incluye el lanzamiento de un nuevo sitio web, la implementación de un canal de atención por WhatsApp y la renovación de su imagen institucional.
Con esta apertura, Cosem refuerza su presencia en una zona estratégica del área metropolitana, que se encuentra en pleno crecimiento.