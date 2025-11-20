Cosmos redefine la experiencia de trabajar en la ciudad

Entre Montevideo Shopping y el World Trade Center , en una de las zonas más dinámicas del Puerto del Buceo, se levanta Cosmos ­, un desarrollo que promete transformar la experiencia urbana de la capital. Con más de 92.000 metros cuadrados construidos, este proyecto propone un ecosistema donde conviven oficinas, residencias, locales comerciales, parking y espacios verdes en una integración sin precedentes.

Lejos de ser un conjunto aislado de edificios, Cosmos se concibe como una ciudad dentro de la ciudad, donde el tiempo y la movilidad adquieren una nueva lógica. Inspirado en el concepto de la ciudad de 15 minutos —esa idea que busca que todo lo esencial esté a un breve paseo de distancia—, el proyecto combina trabajo, residencia, recreación y servicios en un mismo entorno, apostando por una vida más eficiente, conectada y sustentable.

La gestación de Cosmos no fue casual. Su origen se remonta a la década del noventa, cuando distintas sociedades adquirieron los padrones del área con la visión de impulsar un nuevo polo urbano en el Puerto del Buceo. Años más tarde, tras las experiencias exitosas de Torres Náuticas y Torre Caelus, el ingeniero Eduardo Campiglia y el arquitecto Ernesto Kimelman­ decidieron dar un paso más: crear un desarrollo que integrara distintos usos y completara la trama de la zona con una propuesta contemporánea.

El resultado fue un fideicomiso financiero que permitió pensar el proyecto a largo plazo y concretar una obra de esta magnitud, algo inusual en Uruguay. Hoy, Cosmos avanza en su etapa final con las primeras unidades residenciales entregadas, y los primeros contratos de oficinas y locales comerciales ya firmados. Más que un emprendimiento inmobiliario, se trata de un nuevo nodo urbano, que redefine la relación entre la ciudad, la arquitectura y las personas.

El núcleo empresarial del complejo es Cosmos Tower, una torre de 31 pisos que combina diseño, tecnología y sustentabilidad. Con plantas de aproximadamente 1.350 metros cuadrados destinadas a oficinas premium, el edificio ofrece eficiencia energética, confort y una estética vidriada que dialoga con el paisaje costero del barrio.

Certificada bajo los estándares LEED, la torre incorpora doble fachada de vidrio, sistemas inteligentes de gestión y climatización de bajo consumo. Los dos últimos niveles concentran más de 2.000 metros cuadrados de amenities­ concebidos para el trabajo colaborativo y el esparcimiento: salas de reuniones, un auditorio con capacidad para 200 personas, restaurante, sky bar, áreas de capacitación, sala de streaming, estadio cerrado de Playstation­, parque interno y espacios de encuentro con vistas panorámicas de 360° sobre la ciudad y la bahía.

Cosmos Tower no apunta solo a la productividad, sino que su diseño busca crear comunidad. Los espacios comunes, las zonas de descanso y las áreas verdes proponen una nueva forma de trabajar, más humana y flexible, que prioriza la experiencia tanto como el rendimiento.

Junto a ella, Cosmos Flex introduce otro modelo dentro del mismo ecosistema. Se trata de un edificio de cinco plantas vidriadas que responde a la creciente demanda de oficinas flexibles, listas para ocupar, con todos los servicios incluidos. En su rooftop, con vista al mar, se diseñó un punto de encuentro para la comunidad empresarial que habita el complejo, un lugar pensado para conectar, intercambiar y disfrutar el paisaje urbano.

Pulso urbano

El componente residencial del proyecto, Cosmos Home, completa el entramado urbano del conjunto. Sobre la esquina de 26 de Marzo y Sabat Pebet se eleva un edificio en forma de arco que ya recibe a sus primeros habitantes. Sus 95 apartamentos —de uno, dos y tres dormitorios, además de lofts— fueron diseñados con una premisa clara: ofrecer una experiencia habitacional contemporánea, en la que el confort y la vida social se integren naturalmente.

Entre sus áreas comunes, destacan el gimnasio, los espacios de cowork, el salón de fiestas, el wellness room, las barbacoas con vista al mar y un rooftop que refuerza el sentido de comunidad.

Cosmos Shops, un paseo a cielo abierto de más de 4.000 metros cuadrados, suma locales gastronómicos, tiendas y servicios que acompañan el movimiento cotidiano. Y para completar el ecosistema urbano, Cosmos Parking ofrece más de 700 plazas en modalidad pay-per­-use, con aplicación de reservas, cargadores eléctricos y espacios para bicicletas, lo que reafirma la apuesta por una movilidad moderna y sustentable.

Tecnología y naturaleza en equilibrio

Cada detalle de Cosmos responde a un enfoque integral de sustentabilidad. El complejo incorpora sistemas de eficiencia energética, gestión inteligente del agua —incluido un tanque de amortiguación para reutilizar el agua de lluvia—, fachadas atérmicas, iluminación LED y amplios espacios verdes que equilibran la densidad urbana con la presencia de la naturaleza.

De esta manera, Cosmos propone una nueva forma de pensar la ciudad y se consolida como un hito urbano que redefine la manera en que la arquitectura, el bienestar y la comunidad se integran en un mismo espacio.