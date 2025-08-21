Del liderazgo ejecutivo al acompañamiento estratégico: el rol del ‘chair’ en Vistage

Liderar desde la cima es un privilegio, pero también una carga. Las grandes decisiones que marcan el futuro de una empresa suelen tomarse en soledad, con la presión constante de acertar en un entorno incierto, cambiante y, muchas veces, hostil. Aunque un CEO, un director general o un dueño de empresa cuenten con un equipo de confianza y asesores externos, no siempre encuentran la perspectiva objetiva, libre de intereses y con la experiencia que necesitan para avanzar con seguridad. Este aislamiento, tan frecuente como silencioso, puede condicionar no solo el rumbo de un negocio, sino también el bienestar y la claridad de quien lo dirige.

Es en ese punto en el que Vistage se presenta como una respuesta probada. Con más de 65 años de trayectoria y presencia en más de 35 países, la organización ha desarrollado una metodología única para que líderes de diferentes industrias, pero con desafíos similares, se reúnan en grupos de asesoramiento entre pares. Allí, en un entorno de absoluta confianza y confidencialidad, dueños de empresas, CEO y ejecutivos comparten experiencias, analizan oportunidades, evalúan riesgos y se ayudan mutuamente a tomar decisiones de alto impacto.

El motor de esta dinámica es el chair: un líder experimentado, con un pasado exitoso como CEO, empresario o alto ejecutivo, que ha atravesado los mismos retos que hoy enfrentan los miembros del grupo. Su rol va mucho más allá de coordinar reuniones. Los chairs desafían, guían e inspiran a través de preguntas profundas, moderan discusiones estratégicas y facilitan la colaboración para que cada miembro descubra nuevas perspectivas y puntos ciegos. También ofrecen sesiones de coaching individual, en las que se trabaja uno a uno en los temas más críticos y en la preparación para las reuniones grupales.

Cada grupo, compuesto por entre 12 y 16 líderes de sectores no competidores, se convierte en una comunidad de apoyo en la que se fomenta el pensamiento crítico, la innovación y el crecimiento personal y profesional. La diversidad de experiencias enriquece la conversación, permite que los desafíos se aborden desde diversos ángulos y que las soluciones sean más creativas y robustas.

Para el chair Osvaldo Giraudo, el objetivo del rol es “acompañar a los miembros de Vistage en sus desafíos, ayudarlos a reflexionar, a tomar mejores decisiones y, por sobre todo, a crecer tanto profesional como personalmente”.

Tras muchos años como gerente general, en un entorno de alta exigencia y responsabilidad, Giraudo “sabía que no podía pasar de esa dinámica intensa a un descanso total” tras su jubilación. “Quería seguir activo, aprovechar mi experiencia y al mismo tiempo reducir la carga operativa. Vistage me ofreció un espacio donde puedo hacer realidad mi propósito de devolver y poner en valor lo que aprendí, ayudando al crecimiento de las empresas y, por sobre todo, al desarrollo de las personas”, subrayó.

Por su parte, tras más de 20 años en el mundo corporativo, Guillermina Cabrera descubrió que su verdadera vocación era la de acompañar a otros a descubrir su máximo potencial, por lo que encontró en Vistage el lugar ideal. “Me motiva ver a las personas romper barreras y descubrir que son capaces de mucho más de lo que imaginaban”, expresó.

Vistage Chair (1) Chairs de Vistage.

“Es fascinante escuchar la inteligencia colectiva en acción, los feedbacks honestos y desafiantes, y sentir la calidad de las conexiones humanas que allí se generan. Son espacios poco comunes, donde nos escuchamos con atención y damos nuestra opinión sin intereses propios, como un acto de generosidad y aprendizaje mutuo. No hay nada más poderoso que un grupo de personas escuchándose de verdad”, subrayó la chair.

Algo similar le sucede a Roberto de Luca, que en Vistage logró concretar su propósito de poner su “experiencia profesional y personal al servicio de líderes que buscan tomar mejores decisiones, con impacto tanto en sus empresas como en su vida personal”.

“Mi principal motivación fue aportar a otros la experiencia acumulada en mi trayectoria como consultor y docente. Sentía la necesidad de devolver algo de todo lo que había recibido de tantas personas que, a lo largo de mi vida, me apoyaron, aconsejaron y desafiaron”, explicó.

De Luca confesó: “Al principio no imaginé todo lo que iba a recibir de esta experiencia, tanto de los miembros como de mis colegas chairs. Han sido —y siguen siendo— años de aprendizajes, buenos momentos, trabajo en conjunto, reflexión y crecimiento. Hoy puedo decir que lo que he recibido supera ampliamente lo que he podido aportar”.

Según contó, su mayor satisfacción está en ver cuando un miembro deja de estar “bloqueado con un tema para encontrar la claridad y la confianza necesaria para tomar una decisión y avanzar”.

La chair Andrewina McCubbin también opinó en este sentido: “Cada encuentro me hace sentir que crezco y me voy convirtiendo en una mejor versión. Valoro la oportunidad de cultivar vínculos muy disfrutables. Valoro la energía que se genera en cada encuentro porque cada reunión es una nueva experiencia donde todos aprendemos, exploramos ideas, nos enriquecemos y también todos disfrutamos”.

“En esta etapa de mi vida profesional Vistage me ofrece “un gran equilibrio entre ser una parte activa de algo grande y valioso para el desarrollo de grandes líderes de nuestro país, y ser la dueña de mis prioridades y de mi libertad”.

Ser chair

Vistage es la organización que reúne a más líderes empresarios en el mundo y en Uruguay, con la misión de ayudarlos a tomar mejores decisiones, potenciar su liderazgo y mejorar su calidad de vida. Su modelo se basa en grupos de dueños de empresas, CEO y ejecutivos que se reúnen periódicamente para compartir experiencias, analizar desafíos y oportunidades, y recibir la mirada crítica y constructiva de sus pares. Y, en este esquema, la figura del chair es fundamental.

Estos son líderes con trayectoria como CEO, presidentes, gerentes generales, dueños de empresas, consultores o coaches ejecutivos. Deben contar con experiencia en liderazgo de alto nivel, habilidades de venta e influencia, una red de contactos sólida y la capacidad de inspirar, escuchar y desafiar. El rol requiere vocación por crear impacto, promover el alto desempeño y acompañar a empresarios en su crecimiento.

Antes de iniciar, los nuevos chairs participan de un intenso programa de entrenamiento, en el que aprenden las herramientas, metodologías y estrategias para atraer miembros, formar grupos y sostenerlos en el tiempo. Además, reciben materiales institucionales, soporte comercial y de marketing, backoffice y el acompañamiento de chairs experimentados. Esta red de apoyo y recursos se mantiene a lo largo de toda la práctica, lo que permite que el chair se concentre en lo más importante: el desarrollo de sus miembros.

Tal como lo describieron los protagonistas, el rol de chair en Vistage ofrece una combinación poco común de autonomía profesional y compromiso con el desarrollo de líderes empresariales. Las personas interesadas en postularse para el rol pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 095 960 000.