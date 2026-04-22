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Divino impulsa una jornada solidaria por la prematurez

Con foco en la prematurez, Divino organiza una jornada solidaria que destinará parte de sus ventas a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia

Divino
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Divino realizará la tercera edición del Día de la Madre Prematuro, una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

El próximo domingo 26 de abril, un porcentaje de todas las ventas realizadas en tiendas físicas y a través de su sitio web será destinado a apoyar el trabajo que la organización lleva adelante con familias de todo el país.

Desde hace más de 25 años, la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia cumple un rol clave dentro del Centro Hospitalario Pereira Rossell, pues se enfoca en mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los bebés prematuros en Uruguay.

Su alcance es nacional, y acompaña cada año a miles de familias tanto del sistema público como del privado. Su trabajo abarca atención médica, acompañamiento y contención, y aborda la prematurez de forma integral.

La fundación ha impulsado iniciativas pioneras en el país, como el primer Banco de Leche Humana, que garantiza el acceso a leche pasteurizada para recién nacidos prematuros, y el Hogar de Madres, que permite a las familias permanecer cerca de sus bebés durante la internación.

También ha incorporado avances en medicina fetal, con tecnología para cirugías intrauterinas y proyectos innovadores como la telesonografía con inteligencia artificial, que facilita diagnósticos prenatales a distancia.

En Uruguay, cerca del 9% de los nacimientos son prematuros, una realidad que impacta a miles de familias cada año y que requiere no solo atención médica especializada para los bebés, sino también acompañamiento y contención para sus familias.

Desde el inicio de esta iniciativa, los fondos recaudados han sido destinados a la compra de equipamiento que contribuye a mejorar la sobrevida de los recién nacidos prematuros en todo el país.

En la segunda edición, lo recaudado permitió adquirir un ecógrafo de última generación, hoy en funcionamiento en el Pereira Rossell, que ya ha sido utilizado para realizar cientos de estudios a madres de todo el país.

“Este proyecto se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes dentro del calendario de Divino. Trabajar junto con la fundación y contribuir, desde nuestro lugar, a mejorar la sobrevida de la prematurez nos genera un profundo orgullo. Esto es posible gracias al compromiso de nuestro equipo y de nuestros clientes”, señaló Victoria Dutra, gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino.

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