Divino y OMEU se vuelven a unir para visibilizar el trabajo de las mujeres emprendedoras

La segunda edición de Creadoras reunirá propuestas de decoración, hogar, accesorios y moda infantil

divino
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Divino y OMEU (Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay) realizarán la segunda edición de Creadoras, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de mujeres emprendedoras de todo el país.

Entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre, la casa central de Divino recibirá a más de 15 emprendedoras integrantes del programa Más Emprendedoras, quienes exhibirán y comercializarán sus productos ante los cientos de clientes que visitan diariamente el local.

Leé además

De Divino: gerenta de Marketing Victoria Dutra, gerenta de Planeamiento Lucía Canclini y gerente de Finanzas Federico Herrmann.
Celebración

Divino celebro sus 90 años junto a sus colaboradores
muebles, decoracion y luminaria de divino para regalar o regalarse
Regalos de Navidad

Muebles, decoración y luminaria de Divino para regalar o regalarse

Por Branded Content

Creadoras surge como parte de la estrategia de Divino de acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor local y acercar al público marcas que forman parte de la nueva generación de mujeres empresarias del país.

“Para Divino, acompañar este tipo de iniciativas forma parte de un compromiso con la comunidad emprendedora, la cual nos conecta con nuestro origen. Junto con OMEU trabajamos desde hace varios años en proyectos que promueven e incentivan el emprendedurismo femenino”, aseguró Victoria Dutra, gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino.

A su vez, manifestó: “Creadoras nos permite brindarles a las emprendedoras no solo el espacio para dar a conocer sus productos, sino también contribuir en la difusión de sus marcas y la conexión con nuestros clientes. Es un orgullo, como organización, promover espacios de desarrollo”.

Entre las emprendedoras presentes, habrá propuestas vinculadas al hogar, la decoración, los accesorios y la ropa infantil, entre otras.

El espacio estará abierto a todos los visitantes de la casa central de Divino (Irlanda 2014) entre las 9 y las 21.30 horas.

