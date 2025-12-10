Divino y OMEU se vuelven a unir para visibilizar el trabajo de las mujeres emprendedoras

La segunda edición de Creadoras reunirá propuestas de decoración, hogar, accesorios y moda infantil

Divino y OMEU (Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay) realizarán la segunda edición de Creadoras, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de mujeres emprendedoras de todo el país.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre, la casa central de Divino recibirá a más de 15 emprendedoras integrantes del programa Más Emprendedoras, quienes exhibirán y comercializarán sus productos ante los cientos de clientes que visitan diariamente el local.

Creadoras surge como parte de la estrategia de Divino de acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor local y acercar al público marcas que forman parte de la nueva generación de mujeres empresarias del país.

“Para Divino, acompañar este tipo de iniciativas forma parte de un compromiso con la comunidad emprendedora, la cual nos conecta con nuestro origen. Junto con OMEU trabajamos desde hace varios años en proyectos que promueven e incentivan el emprendedurismo femenino”, aseguró Victoria Dutra, gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino.

A su vez, manifestó: “Creadoras nos permite brindarles a las emprendedoras no solo el espacio para dar a conocer sus productos, sino también contribuir en la difusión de sus marcas y la conexión con nuestros clientes. Es un orgullo, como organización, promover espacios de desarrollo”.