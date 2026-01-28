Enrique Topolansky: “Los emprendedores tienen en el CIE una oportunidad excepcional para desarrollarse”

En el marco de Punta Tech Meetup se llevó adelante el encuentro New Tech Generation, pensado para dar la bienvenida y conectar a la nueva generación de emprendedores del ecosistema tecnológico y de negocios.

Inspirado en el formato de las coffee parties europeas, New Tech Generation fue concebido como una plataforma de networking pensada para integrar de forma activa a emprendedores, profesionales de startups, talento tech e inversores early-stage en torno a los 30 años, que comienzan a incorporarse al mundo corporativo, la inversión y la creación de nuevos proyectos.

El evento contó con la participación de instituciones clave para el desarrollo del ecosistema emprendedor joven, como la Universidad ORT Uruguay, que a través de su Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) ha impulsado el lanzamiento de numerosos proyectos tecnológicos.

ORT apunta a la formación de una actitud emprendedora en sus estudiantes. En ese marco, asociarnos para coorganizar New Tech Generation dentro de Punta Tech representa una oportunidad única, ya que Punta Tech es una marca consolidada que reúne a los protagonistas del ecosistema: inversores, emprendedores, empresarios y futuros emprendedores.

En particular, New Tech Generation busca identificar a jóvenes con talento; allí está la savia nueva y la energía que alimenta el futuro del ecosistema emprendedor. Para ORT, que forma personas orientadas a desarrollarse hacia el futuro, encontrar a esos jóvenes en una etapa temprana, apoyarlos y brindarles la oportunidad de sumarse a nuestro ecosistema es clave.

¿Qué oportunidades ve para los jóvenes emprendedores en Uruguay?

Este es un momento único, marcado por una revolución y una profunda transformación digital. En este contexto, los jóvenes que cuentan con el conocimiento, el potencial y el apoyo de comunidades como el CIE tienen una oportunidad excepcional para desarrollar sus proyectos.

Hoy existen un ecosistema consolidado y una universidad como ORT que brinda las herramientas para aprovechar este escenario. En ese marco, vemos que los jóvenes que se forman en áreas como la biotecnología y la inteligencia artificial acceden a oportunidades de aprendizaje únicas, así como a los medios necesarios para transformar sus ideas en realidad.

¿Cómo apoya el CIE a los nuevos emprendedores?

Desde el Centro de Innovación y Emprendimientos los apoyamos brindándoles una comunidad y un ecosistema en el que reciben acompañamiento a través de mentores y referentes tecnológicos en áreas de punta, como la biotecnología, la inteligencia artificial y el blockchain. Además, los ayudamos a conocer y poner en práctica sus ideas para validarlas de primera mano, utilizando las últimas herramientas disponibles en el mercado.

En el CIE les ofrecemos un espacio de cowork para que formen parte de esta comunidad, mentorías y acceso a laboratorios de última tecnología de la universidad. Pero, por sobre todo, les damos acceso a una comunidad integrada por referentes locales y emprendedores, tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a quienes ya tienen experiencia, que se apoyan de manera sinérgica entre sí.