Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana combina relax con entretenimiento permanente

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana redefine la experiencia vacacional con su propuesta “todo incluido”: alojamiento de cinco estrellas, gastronomía de alto nivel, entretenimiento permanente y una oferta de amenities que atienden desde familias hasta parejas o grupos de amigos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las habitaciones y las suites del complejo ofrecen comodidades pensadas para quienes buscan relajarse con estilo: hidromasajes, balcones privados, servicio a la habitación las 24 horas y wifi gratis, entre otros detalles.

Una de las grandes virtudes del hotel es su propuesta culinaria. Con más de 11 restaurantes y múltiples bares y snack bars, los huéspedes pueden disfrutar de cocina internacional y opciones “a la carta” sin necesidad de reservas.

La variedad es un punto fuerte: espacios como Bistro Med apuestan por sabores mediterráneos y libaneses; Zen ofrece cocina asiática con sushi e izakaya; y otros restaurantes sirven hamburguesas gourmet, pizzas artesanales, platos brasileños tipo rodizio, sándwiches y buffets internacionales.

La oferta de entretenimiento y actividades es amplia y diseñada para satisfacer a distintos públicos. El Hard Rock Roxity Kids Club es un espacio seguro y divertido con minicocina, casa de muñecas, miniteatro, salón de belleza, juegos con toboganes, camas elásticas, cancha de básquetbol cubierta y club juvenil. Los adolescentes tienen zona con PlayStation 5, plataforma de baile y lounge de 12 a 22 horas.

El Kids Club organiza días temáticos, talleres de artesanías, buceo, concurso de talentos y fiestas en la piscina, siempre supervisados por personal calificado. Los menores de tres años pueden asistir con un adulto, y el hotel ofrece servicio de niñera para niños de seis meses a 12 años.

Rockaway Bay, el parque acuático del resort, tiene 26 toboganes y jardines tropicales, mientras que el snack bar con menús variados y bares permite a los padres relajarse mientras los niños disfrutan.

Adrenalina y vida nocturna

Para quienes buscan emociones y relajación, se ofrece un amplio abanico de opciones: simulador de surf, clases de deportes acuáticos, kayak, paddleboard, buceo y snorkel en aguas cristalinas. Los amantes de la adrenalina pueden participar de actividades en piscinas y áreas recreativas, mientras que quienes prefieren desconectarse cuentan con spa, jacuzzis, zonas de relajación y el gimnasio Body Rock, con entrenamientos personalizados. Además, los huéspedes pueden participar en actividades grupales como clases de yoga, pilates, spinning o entrenamientos funcionales frente al mar.

Cuando cae la noche, Oro Nightclub se convierte en un escenario sofisticado con DJ locales e internacionales y shows temáticos. Los huéspedes pueden también disfrutar del casino más grande del Caribe, abierto hasta altas horas de la madrugada.