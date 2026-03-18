Mango: dos ciudades, un mismo estilo

Mango crece entre dos coordenadas emocionales, desde sus raíces en Barcelona hasta su ramificación en Uruguay. Las prendas acompañan allá y acá, y su esencia no solo se mantiene, sino que crece aún más. En esa conexión aparece también la fuerza de lo emblemático: piezas clásicas que trascienden temporadas y que, al cruzarse con la identidad de quienes las usan, construyen un puente entre ambos sitios.
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“Mango nació en Barcelona y nos trae piezas que logran conectar con el estilo emblemático de ambos lugares, revelando afinidades inesperadas entre dos territorios distantes pero cercanos en espíritu”, señalan desde el equipo de Mango Stores Uruguay.
En este sentido, la nueva campaña tiene como protagonista, desde la capital catalana, a la actriz y modelo uruguaya Annasofía Facello, quien representa a Mango en Barcelona y Uruguay. La colección propone una sofisticación que nace de la simpleza, con siluetas fluidas, versátiles y fáciles de llevar que acompañan el ritmo natural del día a día. Son prendas pensadas para distintos momentos y contextos, donde lo casual adquiere presencia y carácter, demostrando que lo refinado también puede ser natural y sin esfuerzo.
La nueva colección se puede descubrir a través del sitio web forusuy.com.