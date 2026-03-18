¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Mango: dos ciudades, un mismo estilo

La nueva colección explora el diálogo entre dos ciudades y demuestra cómo la moda puede viajar, adaptarse y encontrar afinidades inesperadas en contextos distintos

Annasofía Facello.

Annasofía Facello.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Mango crece entre dos coordenadas emocionales, desde sus raíces en Barcelona hasta su ramificación en Uruguay. Las prendas acompañan allá y acá, y su esencia no solo se mantiene, sino que crece aún más. En esa conexión aparece también la fuerza de lo emblemático: piezas clásicas que trascienden temporadas y que, al cruzarse con la identidad de quienes las usan, construyen un puente entre ambos sitios.

3G5A1427BN
3G5A1994BN

“Mango nació en Barcelona y nos trae piezas que logran conectar con el estilo emblemático de ambos lugares, revelando afinidades inesperadas entre dos territorios distantes pero cercanos en espíritu”, señalan desde el equipo de Mango Stores Uruguay.

Leé además

La Pedrera (1906-1912) sorprende por sus curvas y juego de luces interiores.
Video
La ciudad de Gaudí

Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes
3G5A1708BN

En este sentido, la nueva campaña tiene como protagonista, desde la capital catalana, a la actriz y modelo uruguaya Annasofía Facello, quien representa a Mango en Barcelona y Uruguay. La colección propone una sofisticación que nace de la simpleza, con siluetas fluidas, versátiles y fáciles de llevar que acompañan el ritmo natural del día a día. Son prendas pensadas para distintos momentos y contextos, donde lo casual adquiere presencia y carácter, demostrando que lo refinado también puede ser natural y sin esfuerzo.

3G5A1394BN

La nueva colección se puede descubrir a través del sitio web forusuy.com.

Sección semanal
Narcotráfico

Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Seguridad Pública

La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Brecha de género

Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

Por Victoria Fernández
Montevideo

La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

Por Lucía Cuberos

Te Puede Interesar

Canciller Mario Lubetkin.
Video

Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

Por Redacción Búsqueda
Una invitación y una reflexión

Una invitación y una reflexión

Por Guillermo Draper
Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
Video

Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

Por France 24
Presidente Yamandú Orsi.

Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

Por Redacción Búsqueda
// Leer el objeto desde localStorage