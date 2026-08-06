MetLife lanza en Uruguay MetLife Orienta, su nueva plataforma integral de salud y bienestar digital

MetLife presenta en Uruguay MetLife Orienta , una plataforma digital de salud y bienestar diseñada para acompañar a las personas en el cuidado de su salud de manera rápida, sencilla y completamente virtual. Esta solución pone el foco en la prevención, la orientación general profesional (sin sustituir la consulta médica presencial) y la educación en salud, y para ello brinda herramientas para aclarar dudas, acceder a información confiable, realizar seguimientos y promover hábitos saludables, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y el bienestar de los uruguayos como un complemento a los servicios de salud y asistencia con los que las personas ya cuentan.

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MetLife Orienta brinda acceso a consultas virtuales de orientación en medicina general, nutrición, asesoría deportiva, kinesiología, salud bucal preventiva, veterinaria, clínica del sueño, orientación psicológica general, en diversidad y en salud sexual. Además, incorpora programas específicos para el acompañamiento y la orientación general de ciertos pacientes crónicos, con énfasis en prevención, autocuidado y mejora de la calidad de vida.

Como diferencial, la plataforma cuenta con procesos de calidad que garantizan la seguridad de la atención. También permite la emisión de recetas y órdenes médicas electrónicas válidas para medicamentos no controlados y estudios en instituciones privadas, lo cual agiliza la continuidad de los tratamientos.

“Con MetLife Orienta buscamos estar más cerca de las personas, acompañándolas en su día a día con soluciones concretas que impacten positivamente en su bienestar integral”, destaca Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

Además del acceso inmediato a consultas, la plataforma impulsa la educación en salud y el desarrollo de hábitos sostenibles, con herramientas de seguimiento y programas que empoderan a los usuarios para cuidar su salud física y mental.

El servicio estará disponible a través del portal web de MetLife Orienta, al cual se puede acceder mediante la computadora o desde el celular con un proceso de registro ágil y seguro.

Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

MetLife Orienta estará disponible para los usuarios que contraten el servicio como una prestación adicional a su seguro. Esta solución no constituye un seguro de salud ni reemplaza las prestaciones médicas, y su uso estará sujeto a los términos, las condiciones y las exclusiones disponibles en MetLife Orienta.

Los servicios son brindados por Care Assistance, compañía especializada que asiste a más de 100 organizaciones en países como Uruguay, Chile, México y Argentina. A través del portal de MetLife Orienta, MetLife pone esta propuesta a disposición de sus usuarios de manera simple y accesible.

Con esta iniciativa, MetLife reafirma su liderazgo y compromiso con la salud al ampliar su propuesta de valor en Uruguay mediante soluciones innovadoras que responden a las nuevas necesidades de las personas, en un contexto donde la accesibilidad y la inmediatez son esenciales.