  • Cotizaciones
    jueves 06 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    MetLife lanza en Uruguay MetLife Orienta, su nueva plataforma integral de salud y bienestar digital

    Tras su desarrollo inicial en Chile con más de seis años de experiencia, MetLife Orienta desembarca ahora en Uruguay como un ecosistema integral de teleconsultas de orientación general y acompañamiento, donde usuarios pueden consultar a múltiples especialistas en un solo lugar

    MetLife lanza en Uruguay MetLife Orienta.

    MetLife lanza en Uruguay MetLife Orienta.

    FOTO

    Búsqueda | Branded Content
    Por Branded Content

    MetLife presenta en Uruguay MetLife Orienta, una plataforma digital de salud y bienestar diseñada para acompañar a las personas en el cuidado de su salud de manera rápida, sencilla y completamente virtual. Esta solución pone el foco en la prevención, la orientación general profesional (sin sustituir la consulta médica presencial) y la educación en salud, y para ello brinda herramientas para aclarar dudas, acceder a información confiable, realizar seguimientos y promover hábitos saludables, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y el bienestar de los uruguayos como un complemento a los servicios de salud y asistencia con los que las personas ya cuentan.

    MetLife Orienta brinda acceso a consultas virtuales de orientación en medicina general, nutrición, asesoría deportiva, kinesiología, salud bucal preventiva, veterinaria, clínica del sueño, orientación psicológica general, en diversidad y en salud sexual. Además, incorpora programas específicos para el acompañamiento y la orientación general de ciertos pacientes crónicos, con énfasis en prevención, autocuidado y mejora de la calidad de vida.

    Como diferencial, la plataforma cuenta con procesos de calidad que garantizan la seguridad de la atención. También permite la emisión de recetas y órdenes médicas electrónicas válidas para medicamentos no controlados y estudios en instituciones privadas, lo cual agiliza la continuidad de los tratamientos.

    Leé además

    Asociación Uruguaya de Peritos.
    AUPE

    Cuando el trabajo social llega a la Justicia

    MetLife Orienta ofrece una experiencia personalizada y accesible, alineada a la realidad del sistema de salud uruguayo.

    “Con MetLife Orienta buscamos estar más cerca de las personas, acompañándolas en su día a día con soluciones concretas que impacten positivamente en su bienestar integral”, destaca Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

    Además del acceso inmediato a consultas, la plataforma impulsa la educación en salud y el desarrollo de hábitos sostenibles, con herramientas de seguimiento y programas que empoderan a los usuarios para cuidar su salud física y mental.

    El servicio estará disponible a través del portal web de MetLife Orienta, al cual se puede acceder mediante la computadora o desde el celular con un proceso de registro ágil y seguro.

    Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

    Teresa Álvarez, gerenta general de MetLife Uruguay.

    MetLife Orienta estará disponible para los usuarios que contraten el servicio como una prestación adicional a su seguro. Esta solución no constituye un seguro de salud ni reemplaza las prestaciones médicas, y su uso estará sujeto a los términos, las condiciones y las exclusiones disponibles en MetLife Orienta.

    Los servicios son brindados por Care Assistance, compañía especializada que asiste a más de 100 organizaciones en países como Uruguay, Chile, México y Argentina. A través del portal de MetLife Orienta, MetLife pone esta propuesta a disposición de sus usuarios de manera simple y accesible.

    Con esta iniciativa, MetLife reafirma su liderazgo y compromiso con la salud al ampliar su propuesta de valor en Uruguay mediante soluciones innovadoras que responden a las nuevas necesidades de las personas, en un contexto donde la accesibilidad y la inmediatez son esenciales.

    Selección semanal
    Género

    “Paradoja”: mujeres tienen mejores indicadores de estudio, pero peor participación laboral que los hombres

    Por Redacción Búsqueda
    Precios minoristas

    Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

    Por Redacción Búsqueda
    Mundial 2030

    La crisis en FIFA deja dudas sobre Gianni Infantino, el esquema del Mundial 2030 y el futuro apoyo de la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bolsas

    En Uruguay, la “contribución del mercado de capitales es marginal”, señala un diagnóstico del BID

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La sede de la OCDE en París.

    La OCDE planteó a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia una eventual adhesión

    Por Redacción Búsqueda
    Canciller Mario Lubetkin.

    Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

    Por Guillermo Draper
    Senador Eduardo Brenta durante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV.

    Legisladores del Frente Amplio evalúan citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora sobre Cardama

    Por Victoria Fernández
    Alejandro Sánchez y Fernando Pereira, durante una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, en 2025.

    Tras una serie de errores en el oficialismo, una “mesa chica” coordina las acciones entre el gobierno y el Frente Amplio

    Por Santiago Sánchez