“Paradoja”: mujeres tienen mejores indicadores de estudio, pero peor participación laboral que los hombres

Al igual que otros países de la región, Uruguay hizo “importantes esfuerzos” para avanzar hacia la equidad de género, aunque los cuatro “nudos estructurales” de la desigualdad “persisten”, según un diagnóstico en el marco de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en sinergia con la Agenda Regional de Género presentada la semana pasada.

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El análisis fue elaborado conjuntamente por la Oficina para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los “nudos” señalados son la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Se enfoca en algunos de los objetivos de la Agenda 2030 que tienen conexión con dichos nudos.

El diagnóstico compara que la pobreza en 2024 se ubicó en 18,3% entre las mujeres y en 16,4% entre los varones. En ese sentido, sentencia que “Uruguay presenta uno de los más elevados índices de feminidad de la pobreza en la región” y subraya que está concentrada en la población infantil que habita en hogares “monomarentales”. Esto —explica— se asocia a la “carga desproporcionada de cuidados porque las mujeres asumen en solitario tanto las responsabilidades de cuidado como la provisión económica del hogar”.

Por otro lado, indica que la prevalencia de inseguridad alimentaria “moderada” o “grave” aumentó entre las mujeres y se mantuvo estable entre los hombres, si se consideran los promedios desde 2017.

Respecto de la formación académica y no académica, destaca que la tasa bruta de matriculación en el nivel terciario es un 101,6% más alta entre ellas en comparación con los hombres. Sin embargo, por área del conocimiento, las mujeres tienden a tener mayor representación en Ciencias Médicas y de Salud, Ciencias Agrícolas y Ciencias Sociales (en torno a 50-55%), y es “muy baja” en Ingeniería y Tecnología (37%). “Esta situación debe ser abordada dado que, a nivel mundial, el panorama educativo está cambiando con gran velocidad y el creciente uso de herramientas como inteligencia artificial requiere el desarrollo de habilidades digitales para que las profesionales no queden rezagadas”, recomienda.

Participación laboral

El objetivo 8 de la Agenda apunta a “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Sobre este punto, el informe consigna que, en Uruguay, el 40,1% de las mujeres (frente al 9,1% de los hombres) que se encuentran fuera del mercado laboral se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 2024. En consecuencia, las “mujeres que tienen más obstáculos para su empoderamiento económico tienen una pesada carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”.

Por otro lado, la brecha total de ingresos fue 24,7% y la brecha por hora fue de 6,1% en 2023. Asimismo, la proporción de mujeres jóvenes que no estudian o reciben formación, ni trabajan de forma remunerada es 15,9% y para los hombres jóvenes es 13,9% en 2023.

Violencia y participación pública

En relación con los avances normativos en materia de violencia contra las mujeres y niñas, destaca que Uruguay es uno de los países que tipificaron el delito de femicidio o feminicidio como agravante especial del homicidio y aprobó una ley integral para enfrentar la violencia contra las mujeres. “En los sucesivos planes nacionales por una vida libre de violencia basada en género se tomaron acciones para la capacitación y sensibilización del funcionariado, lo cual tendrá su continuidad en el próximo plan. De todas formas, aún se requieren recursos para implementar integralmente la ley 19.580”, acota.

Sobre la participación política, advierte que el país “continúa siendo uno de los más rezagados. Si bien se han registrado avances, como la aprobación de una ley de cuotas, los intentos por consolidar un marco más ambicioso, como la ley de paridad, no han prosperado”.

Como síntesis, el documento añade que “esta tensión entre avances parciales y resistencias estructurales contrasta con el carácter vanguardista que tuvo la aprobación, en 2015, de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una “innovación destacable en la agenda de bienestar y corresponsabilidad. No obstante, su desarrollo aún enfrenta desafíos significativos en términos de expansión, financiamiento e implementación”.

Asimismo, plantea que avanzar en la meta referida a superar la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado “es condición necesaria para que la igualdad sustantiva se concrete. Uruguay, al igual que la región, se enfrenta a una paradoja: las mujeres han superado a los hombres en promedio de años de estudio y tasas brutas de finalización de la primaria y de matrícula en educación superior (…), pero esto no se traduce en mejores resultados (...) en participación política y económica, salida del desempleo, igualdad de oportunidades en condiciones laborales y remuneración igual por trabajo del mismo valor en el mercado laboral”.