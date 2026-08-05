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    Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

    El IPC tuvo un mínimo aumento de 0,07% el mes pasado

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    Estación de servicio. 

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) virtualmente se mantuvo en julio, y la tasa de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%, informó este miércoles 5 el Instituto Nacional de Estadística.

    La inflación el mes pasado fue de apenas 0,07%, en parte porque el encarecimiento de los “alimentos y bebidas no alcohólicas” (0,66%) fue compensado por un abaratamiento del “transporte” (–1,58%), debido a la rebaja en las tarifas de los combustibles. También disminuyó la “ropa y calzado” (–2,63%) y la “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (–0,47%).

    La tasa de inflación anual móvil, que estaba en 4,25% a junio, avanzó a 4,27% en los 12 meses cerrados en julio, todavía por debajo del objetivo establecido por el Banco Central (4,5%).

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    En junio, el BCU resolvió mantener la tasa de política monetaria en 5,75% anual.

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