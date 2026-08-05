Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) virtualmente se mantuvo en julio, y la tasa de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%, informó este miércoles 5 el Instituto Nacional de Estadística.
El IPC tuvo un mínimo aumento de 0,07% el mes pasado
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) virtualmente se mantuvo en julio, y la tasa de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%, informó este miércoles 5 el Instituto Nacional de Estadística.
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La inflación el mes pasado fue de apenas 0,07%, en parte porque el encarecimiento de los “alimentos y bebidas no alcohólicas” (0,66%) fue compensado por un abaratamiento del “transporte” (–1,58%), debido a la rebaja en las tarifas de los combustibles. También disminuyó la “ropa y calzado” (–2,63%) y la “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (–0,47%).
La tasa de inflación anual móvil, que estaba en 4,25% a junio, avanzó a 4,27% en los 12 meses cerrados en julio, todavía por debajo del objetivo establecido por el Banco Central (4,5%).
El organismo tiene programado para el martes 18 su próximo Comité de Política Monetaria, que tendrá sobre la mesa ese dato de inflación de julio, así como la baja del desempleo en junio —explicada en menos personas buscando trabajo— y el descenso en mayo del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE).
En junio, el BCU resolvió mantener la tasa de política monetaria en 5,75% anual.