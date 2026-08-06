En Uruguay, la “contribución del mercado de capitales es marginal”, señala un diagnóstico del BID

La coincidencia de diagnóstico que encontraron el gobierno del Frente Amplio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al definir la Estrategia de País Uruguay 2026-2030 se dio en varias áreas, incluida la relacionada con el bajo desarrollo del crédito y del mercado local de valores.

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El asunto está plasmado en ese documento, sintetizado por Búsqueda a principios de julio , en un apartado referido al clima de negocios en Uruguay y las “oportunidades de mejora en el acceso al financiamiento”.

Según el BID, el crédito doméstico al sector privado representa el 31% del Producto Interno Bruto, una cifra inferior al promedio de América Latina y el Caribe (52%) y al de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE (91%). “Solo el 17% de las micro y pequeñas empresas obtuvo un préstamo bancario en los últimos años y el 73% no tuvo acceso al crédito de ninguna fuente”, agrega. Además, señala que el Banco República “concentra la mitad del sector financiero y cumple una labor de desarrollo”.

Por su lado, la “contribución del mercado de capitales es marginal: las emisiones del sector privado en el mercado primario representan en promedio alrededor del 1% del total emitido y el mercado secundario está concentrado en transacciones con valores del sector publico”, cuestiona la Estrategia. “A ello se suma que el acceso de las empresas públicas y sus subsidiarias al mercado de capitales no constituye una fuente regular de fondeo, lo que limita la diversificación de financiamiento y el desarrollo de instrumentos de largo plazo para inversión productiva”.

Describe otra limitante: “Si bien el Estado uruguayo accede con solidez a los mercados internacionales, el escaso desarrollo del mercado de coberturas cambiarias y del financiamiento privado en moneda local limita ese beneficio al sector privado, dificultando compatibilizar la atracción de capital externo con la desdolarización financiera”.

El Ministerio de Economía tiene en agenda promover el desarrollo del mercado de capitales, aunque hasta ahora no ha anunciado medidas concretas.

A principios de este año, el ministro Gabriel Oddone había dicho a Búsqueda que no se justifica la existencia de más de un ámbito bursátil en el país: “Tenemos que encontrar un propietario que sea el responsable de promover el desarrollo del mercado de valores; no podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”.

Con distintos dueños y perfiles, las bolsas en Uruguay son tres: la histórica de Montevideo (BVM), propiedad de corredores bursátiles; la Electrónica (Bevsa), perteneciente a los bancos del sistema y que alberga además negociación de divisas y de pesos, y UFEX, de capitales argentinos e instalada para operar contratos de futuros de ganado, aunque también incorporó otro tipo de instrumentos. Además, desde hace unos años está activa la primera plataforma local de financiamiento colectivo, Crowder.

En esa misma entrevista, el titular de la cartera de Economía consideró que “está claro que las empresas públicas tienen que ser actores más relevantes de lo que son en el mercado de valores, idealmente buscando apertura de capital. Pero mientras eso no ocurra, buscando más financiamiento en el mercado de valores”.

Según el jefe del equipo económico, la incursión de los entes o sus sociedades en las bolsas actuaría como las “tiendas ancla” de los shoppings, “que son las que hacen que todos los negocios pequeños” vayan allí. “No vas a poder desarrollar un mercado de valores si no tenés una presencia activa de las empresas grandes. UTE, particularmente, es una empresa sofisticada en su gestión, en su gestión financiera. Tiene mucha experiencia en mercados, en buscar financiamiento”, añadió.

Reconoció que se trata de un camino que “requiere mucho cuidado, requiere mucho acuerdo, pero que va en la dirección de modernizar al Uruguay y diversificar los riesgos” porque, al incursionar en la bolsa, las empresas públicas se vuelven “más profesionales” y “transparentes”.