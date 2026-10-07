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Qué propone el Liceo Francés para formar alumnos autónomos

El director general del Liceo Francés, Thierry Greco, explica la propuesta educativa de la institución y su apuesta por formar alumnos autónomos y críticos

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Gastón De Armas
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Al frente del Liceo Francés de Montevideo, Thierry Greco habla sobre la propuesta educativa de la institución, la enseñanza de idiomas, la apertura internacional y los cambios que prepara el colegio para los próximos años.

¿En qué se basa la propuesta educativa? Se basa, en primer lugar, en la adaptación a cada alumno. Lo segundo es la diferencia entre elitismo y excelencia. Nosotros apuntamos a la excelencia, que no significa trabajar con los mejores, sino con todos, para sacar lo mejor de cada uno y acompañarlo. Y también la autonomía: una educación consistente, con un marco sólido y una ambición académica, pero siempre con un pie en la realidad de hoy y, si se puede, en la del mundo de mañana.

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¿Qué busca ofrecer a las familias la nueva propuesta de primera infancia? Estamos armando una nueva propuesta de primera infancia, para recibir niños desde los seis meses. La idea es trabajar el bienestar y la autonomía desde edades tempranas y acompañarlos luego en su recorrido por nuestra maternelle­, primaria y secundaria.

Es también una forma de adaptarnos a la realidad de 2026 y a las necesidades de las familias. Por eso no se trata de una guardería, sino de una propuesta educativa adaptada, con un espacio específico pensado para la seguridad, el bienestar y el desarrollo de cada niño.

¿Cómo se aborda la enseñanza de los idiomas? La enseñanza de los idiomas se da por inmersión, pero teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros alumnos son uruguayos y hablan español. Primero buscamos construir una buena base en el idioma materno y, sobre ella, incorporar el francés para llegar rápidamente a una comunicación espontánea.

Luego, a partir de los cuatro años, incorporamos progresivamente el inglés. La idea es que los alumnos egresen trilingües, sin dejar de lado otros idiomas, como el portugués.

Thierry Greco, director general del Liceo Franc&eacute;s.&nbsp;

Thierry Greco, director general del Liceo Francés.

Apuestan a una formación con mirada internacional. ¿De qué manera? Trabajamos la apertura al mundo, primero, a través del encuentro bicultural cotidiano: casi la mitad de los docentes son del ministerio francés de Educación. Los alumnos conviven con distintas formas de enseñar, de comunicarse y de entender la educación.

También buscamos desarrollar el sentido crítico, el criterio y la apertura a otras formas de hacer las cosas. Y, en los últimos años, trabajamos mucho la orientación vocacional para que cada alumno pueda elegir dónde estudiar según sus intereses y la propuesta académica que encuentre, ya sea en Uruguay, Francia o cualquier otro lugar.

¿Cómo equilibran la formación académica con el desarrollo de la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico? En realidad, no hay que combinarlo, ya que se enseña con autonomía, creatividad y pensamiento crítico. La idea es poner al alumno en el centro, con su historia, su familia y sus necesidades, pero dentro de un marco.

Tener pensamiento crítico no significa, por ejemplo, que el alumno pueda elegir si va o no a clase de matemática. También hay normas, obligaciones y deberes, que deben equilibrarse con los derechos. Trabajamos con una base metodológica y curricular sólida, pero entendiendo que el estudiante no es un ser pasivo, sino que tiene que ser actor de su propia educación.

¿Qué debería saber una familia que está pensando en inscribir a su hijo en el colegio, especialmente si no habla francés? No es necesario saber francés ni hablarlo en la familia. Los niños tienen una gran capacidad para aprender y nosotros acompañamos ese proceso.

La propuesta combina una formación académica sólida con una pedagogía que busca adaptarse a las necesidades de cada alumno. También queremos acompañarlos en sus distintas pasiones, ya sea el deporte, la música u otras actividades, para que no tengan que elegir entre ellas y sus estudios.

Y todo esto dentro de valores de apertura al otro, tolerancia, igualdad y respeto mutuo.

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