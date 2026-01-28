'Rebranding', digitalización y cercanía: Mapfre se actualiza

Mapfre presentó a nivel global su nueva identidad visual, que ya comenzó a implementar en Uruguay , con la incorporación de un logo rediseñado, un rojo más vibrante y un sistema visual más moderno, simple y digital. Esta renovación acompaña el proceso de transformación que la compañía viene desarrollando y refuerza su propósito de estar cada vez más cerca de las personas.

La actualización de la marca surge como respuesta a un mundo en constante cambio y a la necesidad de ofrecer experiencias más accesibles. El nuevo diseño recoge el legado de más de 90 años de historia de Mapfre, pero lo proyecta hacia una imagen más audaz, flexible y alineada con los desafíos actuales, tanto tecnológicos como sociales.

El icónico color rojo evoluciona hacia un tono más vibrante, que busca transmitir energía, dinamismo y claridad. Esta transformación también se expresa en el uso de letras minúsculas en el logotipo, que refuerzan una relación más directa con los clientes.

“Esto nos permite hablar con una voz más clara y contemporánea, conectada con cómo hoy las personas se relacionan con las marcas: desde la cercanía, la simpleza y la identificación emocional. Buscamos ser parte de la vida cotidiana de las personas, no solo cuando algo sucede, sino también cuando estas toman decisiones, proyectan y avanzan”, expresó Valentina Varela, líder de Marketing, Clientes y Comunicación de Mapfre Uruguay.

El rediseño del logo conserva el elemento más reconocido de la compañía, incorporando pétalos orgánicos que transmiten unidad, amabilidad y sostenibilidad. El pétalo ligeramente separado refleja movimiento y evolución, mientras que las formas redondeadas aportan flexibilidad y el relleno sólido, fortaleza y coherencia visual.

Según argumenta Varela, el trébol renueva su simbología para representar el compromiso de Mapfre de acompañar el crecimiento de cada cliente, brindando respaldo en cada etapa de su vida.

Impacto en Uruguay y experiencia del cliente

La nueva identidad ya comenzó a verse en los canales digitales de Mapfre Uruguay —sitio web, redes sociales y plataformas de servicio— y continuará desplegándose de manera progresiva en las oficinas del país.

Este cambio también se vincula con la forma en que la aseguradora ha fortalecido la experiencia del cliente a través de soluciones digitales más simples, ágiles y personalizadas. La actualización visual busca reflejar esa evolución y consolidar una experiencia más coherente entre todos los puntos de contacto.

“Venimos trabajando para dejar atrás el lenguaje técnico y hablar de manera más empática, directa y comprensible. Queremos que las personas entiendan qué están contratando, para qué sirve cada cobertura y puedan tomar decisiones informadas. Educar en cultura aseguradora desde lo cotidiano es parte central de ese camino”, valoró Varela.

“Estar cerca también significa asumir un rol activo como aliado. No se trata solo de proteger lo que las personas tienen hoy, sino de acompañarlas a proyectar su futuro, ofreciendo nuevas alternativas de planificación financiera, como los seguros de Vida y Ahorro. Esa es la cercanía que buscamos: una relación basada en confianza, claridad y acompañamiento en todas las etapas de la vida”, agregó.

Parte de un plan estratégico

La transformación de marca se ubica en la etapa final del Plan Estratégico 2024–2026, que impulsa iniciativas para incrementar la relevancia de la compañía, optimizar la eficiencia, reforzar su cultura corporativa e impulsar su compromiso con la sostenibilidad. La nueva identidad es, en este sentido, una declaración de futuro: moderniza la imagen de Mapfre sin perder su esencia y reafirma su liderazgo en el sector asegurador.

“Este rebranding es el resultado de un proceso colaborativo en el que equipos de distintos países del grupo aportamos mirada y experiencia. Desde Uruguay participamos activamente en la cocreación para que la nueva identidad refleje la transformación que Mapfre ha vivido en los últimos años y, sobre todo, el impacto que queremos generar en nuestros clientes”, agregó Valentina Varela.

A su vez, explicó que esta etapa del plan pone un énfasis especial en fortalecer a los equipos internos y a la red de intermediarios, a través de más herramientas, capacitación y acompañamiento. “Cumplir la promesa de estar cerca solo es posible cuando quienes representan a Mapfre cada día cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo”, señaló.

Identidad global

La implementación de la nueva marca se realizará en etapas en los 38 países en los que Mapfre está presente. A nivel global, el despliegue abarcará más de 4.600 oficinas, entornos digitales, unidades de negocio y sedes corporativas, priorizando los activos más estratégicos y respetando las particularidades de cada mercado.

La inversión total para el rebranding abarca unos 70 millones de euros, según explicó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Esta cifra incluye tanto el coste del rediseño como la campaña de comunicación.

En Uruguay, la implementación comenzó intensamente y se extenderá a lo largo de los próximos meses, integrándose gradualmente en oficinas físicas, materiales impresos, señalética y piezas institucionales.