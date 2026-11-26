Scanntech presentó Scann Red, una plataforma desarrollada junto con Mastercard que busca digitalizar las operaciones entre comercios minoristas, distribuidores e industrias. La herramienta reúne en un mismo espacio la gestión de pedidos, los pagos y el acceso a financiación con el objetivo de simplificar una parte de la operativa cotidiana de los pequeños comercios.

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Uno de los problemas que busca resolver es la falta de liquidez con la que muchas veces se encuentran estos negocios al momento de reponer mercadería. “Muchas veces ocurre que el comercio vende la mercadería, pero no tiene el dinero justo para pagar el día que pasa el distribuidor”, explicó Diego Slinger, gerente general de Procobro by Scanntech.

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A partir de la información sobre las ventas de cada punto de venta, Scann Red puede identificar qué productos se vendieron, armar un pedido y ofrecer la posibilidad de financiar la compra en el momento. De esta forma, el comerciante puede reponer mercadería sin depender del efectivo disponible ese día.

La plataforma también permite consultar los catálogos de distintos proveedores y realizar pedidos durante las 24 horas. A partir del comportamiento de cada comercio, además, puede recomendar qué productos incorporar y en qué cantidades con el objetivo de anticipar faltantes y ajustar las compras a la demanda.

“Scann Red busca facilitar el relacionamiento entre el comercio minorista y sus proveedores, haciendo que los pedidos sean más inteligentes y optimizando los tiempos de gestión”, señaló Slinger.

Financiación en el momento de la compra

El acceso al crédito es uno de los componentes centrales de la propuesta. Los comercios podrán financiar la compra de mercadería directamente desde la plataforma, sin realizar trámites adicionales.

Las condiciones dependen de la entidad que aporte el capital y de las características de cada comercio. Según Slinger, el objetivo es ofrecer tasas bajas y plazos de hasta 60 días. El modelo toma como referencia la información de ventas que Scanntech ya tiene sobre cada negocio, de modo que el financiamiento se vincula con su actividad real.

El comerciante podrá, además, reunir en un mismo lugar los pedidos correspondientes a diferentes proveedores. “El comercio ve los catálogos de las empresas que le venden, arma la compra y paga en un solo lugar”, explicó Slinger.

El lanzamiento comenzó con al menos cinco industrias y distribuidores, con la intención de incorporar nuevos participantes a medida que avance la plataforma.

Presentación de Scann Red.

Cambios para los distribuidores

Para los proveedores uno de los principales cambios está relacionado con el cobro. Al realizarse el pago al momento del despacho, se reduce la necesidad de manejar efectivo durante los repartos y el distribuidor deja de financiar directamente a sus clientes.

El sistema también busca reducir costos asociados a la logística. Al contar con información sobre las necesidades de cada comercio, los pedidos pueden llegar previamente armados y con mayor precisión, lo que puede disminuir las devoluciones y el vencimiento de productos.

“Vende más, el comercio no quiebra su stock y, por lo tanto, tiene que hacerle menos visitas, optimizando los costos logísticos. Cobra al despachar, así que deja de financiar él a sus clientes y de salir a cobrar”, resumió Slinger.

La incorporación de catálogos digitales también permite que los distribuidores reciban pedidos en cualquier momento, sin depender exclusivamente de la visita de un vendedor.

Un plan piloto con 50 comercios

Scann Red funciona sobre la tecnología de Scanntech, por lo que los comercios no necesitan instalar una nueva herramienta. La compañía cuenta actualmente con más de 7.000 puntos de venta en Uruguay.

La primera etapa de Scann Red será un piloto con cinco industrias y distribuidores y 50 comercios. La intención es probar el funcionamiento del circuito completo antes de avanzar hacia una implementación de mayor escala.

El mercado al que apunta la plataforma tiene un volumen significativo. Según Slinger, las compras entre comercios de cercanía e industrias que actualmente se realizan por fuera de medios electrónicos superan los US$ 2.000 millones anuales en Uruguay.

La compañía no fijó como principal objetivo una cantidad determinada de operaciones o de dinero procesado. “Queremos que cada vez más de eso pase por Scann Red, pero el número que más miramos es cómo agrandamos las ventas de todos los participantes de la cadena”, señaló Slinger.

La alianza con Mastercard forma parte de esa estrategia. Para Paula Pereyra, country manager de Mastercard en Uruguay, la digitalización de los pagos puede aportar beneficios que van más allá de reducir el uso de efectivo.

“Los pagos digitales permiten que las transacciones sean más ágiles, seguras y trazables, pero el potencial de estas soluciones va mucho más allá de reducir el uso de efectivo”, expresó. Según explicó, Mastercard ya desarrolló iniciativas similares en mercados como México, Malasia, Sudáfrica, Centroamérica y el Caribe, donde se registraron incrementos en el ticket promedio y en la recurrencia de compra.

El proyecto también tiene una perspectiva regional. Scanntech opera en distintos países de América Latina y, de acuerdo con Slinger, las dificultades que busca atender Scann Red se repiten en otros mercados.

Uruguay fue elegido como punto de partida por la densidad de la red de Scanntech y la posibilidad de trabajar con los distintos actores necesarios para completar el circuito. “Siempre decimos que Uruguay es el hub para hacer los testeos para luego internacionalizar”, afirmó Slinger. La expansión a otros mercados forma parte de los planes de mediano plazo de la compañía.

Con más de 10.000 comercios de la red Scanntech y 150 millones de transacciones procesadas por año, la compañía viene creciendo a doble dígito y proyecta cerrar 2026 con un aumento cercano al 20% en su volumen procesado, impulsado por el lanzamiento de nuevos servicios.