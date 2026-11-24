La primera vez que Sebastián Marset escribió una carta al juez Rossie Alston Jr., en junio, acusó de distintas irregularidades a los agentes federales, a los fiscales y a sus propios abogados de la época.

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El uruguayo volvió a enviarle una nota al magistrado días atrás para insistir en su inocencia y reclamarle que resuelva sobre mociones que están pendientes previo a su juicio. La nueva carta de Marset, fechada el 13 de noviembre, fue incorporada por sus abogados en el expediente que se tramita en el Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde es acusado de cuatro delitos, entre ellos narcoterrorismo y lavado de activos .

En la misiva, a la cual accedió Búsqueda , Marset insiste en que no le debe nada a la Justicia de Estados Unidos y con citas a la Biblia cuestiona a sus acusadores y se encomienda a Dios. Es una carta manuscrita en inglés, de dos páginas.

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“Hoy se cumplen ocho meses desde que la policía boliviana me secuestró en mi casa, en el marco de un plan de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) para traerme a los Estados Unidos”, comienza. “Mañana se cumplen ocho meses desde que llegué aquí, porque el mismo día que me secuestraron me llevaron a Perú y luego hasta aquí, y llegué al día siguiente”, añade.

En el documento, Marset destaca el “excelente y profesional” trabajo de sus nuevos abogados para defenderlo ante la “creatividad” de la acusación de la fiscalía estadounidense. “Lo digo así porque el propio gobierno usó esas palabras. Dijeron que son creativos para construir casos. Ese intento de creatividad se nota en toda la acusación, y más aún en sus propios escritos. Escrito tras escrito cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otra vez”, argumenta.

Sobre el final de la carta, el narco asegura que toda su familia “está preocupada” por la falta de resolución del caso, que según el tribunal iba a tener una decisión para el 6 de noviembre. “Sinceramente, todo esto es muy injusto. No debo nada a los Estados Unidos. Llevo ocho meses aquí y todavía no entiendo qué hago aquí. Anhelamos una resolución”, cuestiona.

Luego refiere a la religión para criticar a los fiscales y las pruebas que reunieron en su contra al sostener que “Dios derribará las manos y las lenguas de esos testigos falsos que las levantan para jurar y luego mienten” y que “ocupar un cargo de autoridad para violar las mismas leyes y normas que intentan imponer a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otro”.

“El que de vosotros esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, cierra la carta, al citar el famoso versículo del Evangelio de Juan.

El reclamo de la defensa de Marset

El documento escrito por Marset se suma a otro que redactaron sus abogados Sandi Rhee y Robert Feitel, elevado esta semana ante el tribunal de Virginia para impedir que los fiscales acusen al uruguayo de pagar coimas durante el juicio, un delito por el cual no es acusado. Sostienen que la moción de la fiscalía contra su defendido está redactada “con fórmulas genéricas y exageradas”, como cuando afirma que “el acusado dirigía su organización de manera despiadada y brutal, matando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden”.

Según la defensa, esa acusación se apoya en testimonios aparentemente no corroborados sobre supuestos sobornos que Marset habría pagado a policías extranjeros para facilitar el narcotráfico.

Según informó Búsqueda la semana pasada, el fiscal Anthony T. Aminoff planteó al juez que su equipo pretendía presentar en el juicio, que comienza en enero, pruebas de que Marset había pagado coimas en Uruguay, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

Los abogados también se oponen a que la fiscalía presente testimonios sobre un comentario que Marset le habría hecho a un agente especial de la DEA en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en las afueras de Washington, al llegar desde Bolivia en marzo. Según la fiscalía, Marset le dijo que resolvería con dinero un “problema” en Paraguay. Para la defensa, “a primera vista es imposible saber a qué se refería”, en caso de que efectivamente lo haya dicho. Sostienen que la fiscalía da por hecho que se trata de un soborno sin precisar cuál, que la frase está “totalmente fuera de contexto” y que el agente no le hizo ninguna pregunta para aclararla.

“El tribunal no debería permitir la presentación de las pruebas relativas a ‘otros delitos’ señaladas por la fiscalía o, como mínimo, debería exigir un resumen más detallado y conceder a la defensa una oportunidad adicional para responder”, concluye el escrito.