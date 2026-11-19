Schmidt inauguró su nueva planta de hormigón premoldeado en camino Los Aromos 23, Canelones. La inversión incorpora tecnología para mejorar la precisión y los procesos de fabricación. Las instalaciones cuentan con 12.000 metros cuadrados y una capacidad de 50.000 toneladas de hormigón al año, en el marco de la estrategia de expansión y modernización productiva de la compañía.

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La ceremonia inaugural contó con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, autoridades nacionales y departamentales, así como clientes, trabajadores, proveedores y representantes de la compañía.

El proyecto busca fortalecer la construcción industrializada a través de la fabricación de componentes de hormigón premoldeado, un sistema que permite fabricar piezas de hormigón en una instalación industrial para luego transportarlas y montarlas en las obras. Su aplicación abarca proyectos de infraestructura vial y urbana, construcciones industriales, comerciales y logísticas, viviendas sociales y desarrollos edilicios.

Entre las incorporaciones tecnológicas se destaca un sistema láser que proyecta referencias sobre los moldes para guiar la preparación de las piezas. El equipamiento apunta a mejorar la precisión de fabricación y los controles de producción, junto con las condiciones de trabajo del equipo.

Durante la inauguración, Oscar Schmidt, fundador y CEO de la empresa, destacó que la construcción industrializada con hormigón premoldeado es el sistema que permite mejorar sensiblemente los tiempos de construcción, aumentando la calidad, bajando los costos y cuidando el medio ambiente.

“Somos apasionados por nuestro trabajo y buscamos seguir mejorando día a día, construyendo con los estándares de los países más avanzados y apostando a brindar una mejor infraestructura al país que nos vio nacer. Por este motivo, nació esta idea que hoy ven hecha realidad, un sueño que construimos con el compromiso de seguir creciendo”, dijo Schmidt.

Fundador y director general de Schmidt Oscar Schmidt, ministra de Industria Fernanda Cardona e intendente de Canelones Francisco Legnani.

La ministra Cardona destacó el ecosistema industrial, en el que el empresariado, como en el caso de Schmidt, “confía en el Uruguay para invertir”, y remarcó la importancia de la formación pública y privada que existe en Uruguay y que se evidencia en las personas que lideran esta planta. “En Schmidt aplican la innovación en la industria. Es un engranaje virtuoso que permite encontrar soluciones a problemas reales, de forma pragmática”.

Por su parte, Legnani afirmó que desde el primer día en que conoció el proyecto de Schmidt, la compañía transmitió “su apuesta por esta planta y la pujanza que demuestran es lo que les permitirá seguir impulsando su crecimiento”. Al mismo tiempo, añadió que desde la Intendencia de Canelones buscan “aportar un granito de arena, allanar el camino y generar las condiciones para que empresas como esta elijan al departamento para desarrollar sus proyectos”.

La industrialización de la construcción permite desarrollar en forma simultánea diferentes etapas de un proyecto. Mientras se ejecutan las fundaciones y otras tareas en obra, los componentes estructurales pueden fabricarse en planta bajo condiciones controladas, para luego trasladarse al lugar de montaje. Este modelo ofrece ventajas en materia de planificación, plazos de ejecución y mejora en el aprovechamiento de los materiales.

Fundada en 1996, Schmidt cuenta con 30 años de trayectoria, 130 trabajadores y participación en más de 500 construcciones en Uruguay. La nueva infraestructura forma parte de sus planes de crecimiento y dispone de espacio para futuras ampliaciones.

El predio industrial comprende más de 50.000 metros cuadrados e incluye espacios de fabricación, almacenamiento y oficinas. Durante la construcción de las nuevas instalaciones se contemplaron medidas destinadas a optimizar el uso de recursos y reducir la generación de residuos.

La puesta en funcionamiento de la planta se inscribe en la expansión de los sistemas constructivos industrializados en Uruguay, un segmento en el que la empresa busca ampliar su participación a partir de una mayor capacidad productiva y nuevas tecnologías.

Construcción industrializada para viviendas

La apuesta de Schmidt por la construcción industrializada también se extiende al sector habitacional. A través de Schmidt Haus, la compañía aplica su experiencia en hormigón premoldeado a proyectos de distintas escalas, desde viviendas individuales y soluciones de vivienda social hasta conjuntos residenciales, dúplex y edificios en altura.

El sistema permite fabricar los componentes en planta mientras se avanza en la preparación del terreno y las fundaciones. Posteriormente, las piezas se trasladan a la obra para su montaje. Esta organización facilita la coordinación de los trabajos, el control de calidad y la planificación de los plazos, con soluciones que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto arquitectónico.

Entre sus experiencias recientes se encuentran las 40 viviendas finalizadas en el barrio Puesta al Sol, en Montevideo, y el proyecto de cien viviendas para realojo que desarrolla actualmente en consorcio con Teyma en Paso Carrasco. Ambos proyectos utilizan PRO WALL, uno de los sistemas desarrollados por la empresa, basado en paneles sándwich compuestos por dos capas de hormigón y un núcleo de poliestireno.

La nueva planta industrial amplía las posibilidades de producción para atender proyectos habitacionales de mayor escala. La compañía busca dar un paso más en la industrialización, procurando minimizar los trabajos en sitio, garantizando plazos de entrega optimizados, una construcción de alta durabilidad, casi nulo mantenimiento y a costos que permitan llevar adelante los programas nacionales de vivienda.

Con este enfoque, Schmidt aspira a contribuir al desarrollo de los programas nacionales de vivienda, aportando capacidad industrial y soluciones que permitan ampliar su alcance y facilitar el acceso de más familias a viviendas de calidad.