Scuola Italiana: 140 años de historia con mirada al futuro

La Scuola Italiana di Montevideo ha construido durante sus 140 años una identidad que combina la tradición cultural italiana con la propuesta educativa uruguaya.

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La directora de Casa dei Bambini y BBSIM, Rossana Etcheverry, explica cómo el método Montessori, presente desde hace más de 90 años en la institución, promueve la autonomía y el aprendizaje a través de la exploración, y repasa los desafíos de una comunidad educativa que busca mantener vivas sus raíces mientras se proyecta hacia el futuro.

Nuestra propuesta educativa se basa en una formación integral que combina la excelencia académica con el desarrollo personal, social y emocional de cada alumno. Promovemos valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía y la convivencia, acompañando a cada estudiante en su crecimiento.

La identidad italiana, la apertura cultural y el acompañamiento personalizado son pilares fundamentales de nuestra propuesta. Entendemos que educar va más allá de transmitir conocimientos: es formar personas capaces de pensar por sí mismas, tomar decisiones, trabajar con otros y comprometerse con la sociedad.

¿Cómo se articula el programa educativo uruguayo con la formación italiana?

La Scuola integra el programa educativo uruguayo con la lengua, la cultura y la tradición pedagógica italiana, ofreciendo una formación que enriquece ambas perspectivas.

Esta propuesta se fortalece mediante intercambios académicos de estudiantes y docentes con instituciones educativas italianas de América y Europa, que promueven nuevas experiencias de aprendizaje y vínculos culturales.

¿Cómo incorporan el método Montessori­ a la enseñanza?

Con más de 90 años de experiencia en la aplicación de la filosofía Montessori, la Scuola se ha consolidado como un centro modelo y de referencia en Uruguay. Esta trayectoria se refleja en una propuesta que reconoce a cada niño como protagonista de su aprendizaje, respetando sus tiempos, intereses y capacidades.

En Casa dei Bambini contamos con salas luminosas y ambientes cuidadosamente preparados, donde los materiales y las actividades invitan a explorar, experimentar y descubrir, favoreciendo la concentración, la autonomía y la confianza en sus propias capacidades.

El docente cumple un rol fundamental como guía: observa, acompaña y propone nuevos desafíos, respetando el proceso individual de cada niño. Buscamos que aprendan haciendo y construyan progresivamente su independencia en un entorno de respeto, confianza y cuidado.

La directora de Casa dei Bambini y BBSIM, Rossana Etcheverry, junto a un grupo de alumnos. Mauricio Rodríguez

¿Qué importancia le dan a la enseñanza de idiomas?

El italiano y el inglés están presentes desde Casa dei Bambini, promoviendo un aprendizaje natural y progresivo que se profundiza a lo largo de toda la trayectoria educativa.

Esta formación se consolida a través de exámenes internacionales de inglés y de los diplomas italianos de Licenza Media y Maturità, que acreditan los conocimientos adquiridos y amplían las oportunidades académicas de nuestros estudiantes, preparándolos para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

Además, nuestro compromiso con la difusión de la lengua y la cultura italianas trasciende las aulas. Ofrecemos cursos de italiano abiertos a padres, exalumnos, amigos de la Scuola y público en general, generando nuevas oportunidades de aprendizaje y encuentro.

¿Qué les dirían a las familias que están buscando el primer colegio para sus hijos?

La Scuola es una comunidad abierta, que recibe a nuevas familias y se enriquece con cada una de ellas. Nos emociona ver regresar a exalumnos con sus propios hijos, pero también acompañar a quienes comienzan aquí su historia con nosotros. Esa convivencia de generaciones y nuevas experiencias fortalece nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia.

¿Cómo se proyectan a futuro?

La Scuola tiene el privilegio de contar con un campus único de más de 13 hectáreas, donde conviven todos los niveles educativos, desde BBSIM hasta Bachillerato, con amplios patios, espacios verdes y un gran campus deportivo.

Mirando hacia el futuro, nos preparamos para concretar uno de nuestros grandes sueños: el Polo Científico y Tecnológico Leonardo da Vinci, un espacio de última generación que contará con modernos laboratorios de química, física y biología, además de una nueva aula de tecnología, diseñados para potenciar la experimentación, la investigación y el aprendizaje colaborativo.

Es una apuesta por seguir creciendo e innovando, que refleja nuestro compromiso con la educación y demuestra que 140 años de historia son también el punto de partida para seguir construyendo futuro.