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Atlantidoc celebra sus 20 años con una nueva edición de cine documental

La vigésima edición reúne 56 documentales de 22 países, con proyecciones en 24 salas y canales de televisión pública

Cónsul de la Embajada de Italia Marco Rossi junto al director y fundador de Atlantidoc Ricardo Casas.&nbsp;

Cónsul de la Embajada de Italia Marco Rossi junto al director y fundador de Atlantidoc Ricardo Casas. 

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Adrián Echeverriaga
Coordinador de Filmoteca ACAU Sebastián Amoroso, directora de la Sala Zitarrosa Cecilia Canessa y director general de la Comisión del Patrimonio Marcel Suárez.

Coordinador de Filmoteca ACAU Sebastián Amoroso, directora de la Sala Zitarrosa Cecilia Canessa y director general de la Comisión del Patrimonio Marcel Suárez.

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Adrián Echeverriaga
Beatriz Polcilo y Silvana Rossignol.

Beatriz Polcilo y Silvana Rossignol.

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Adrián Echeverriaga
Luis Elbert y Margarita Llambías.

Luis Elbert y Margarita Llambías.

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Adrián Echeverriaga
Claudio Del Pup, Paola Cipolletti, Paola Lo Forte y Lía Sezzi.

Claudio Del Pup, Paola Cipolletti, Paola Lo Forte y Lía Sezzi.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

La vigésima edición de Atlantidoc abrió el martes 20 en la Sala Zitarrosa. La noche comenzó con un brindis entre los invitados y continuó con la ceremonia inaugural y la proyección de Brunello, el visionario cortés, del director italiano Giuseppe Tornatore.

El documental recorre la vida de Brunello Cucinelli, diseñador de moda, empresario y filántropo italiano, desde su infancia en la campiña italiana hasta la creación de una empresa de moda de reconocimiento internacional. A través de una combinación de testimonios, imágenes de archivo y recuerdos personales, reconstruye el camino del diseñador y empresario, cuya filosofía vincula la actividad económica con la dignidad humana, la belleza y la justicia social. También presenta el pueblo italiano de Solomeo, que Cucinelli transformó en un símbolo de su visión humanista de los negocios.

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El festival reúne 56 documentales de 22 países, con proyecciones en 24 salas de todo el país y espacios en TV Ciudad y Canal 5 hasta el 5 de noviembre. La selección se realizó entre más de 600 documentales recibidos entre febrero y setiembre, en una edición que vuelve a apostar por acercar el cine documental a públicos diversos y más allá de Montevideo. La edición también incluye instancias competitivas, como el premio a documentales uruguayos en etapa de finalización y el reconocimiento al mejor documental uruguayo.

A dos décadas de su primera edición, Ricardo Casas, director y fundador del festival, destacó el camino recorrido y el alcance que logró la propuesta.

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