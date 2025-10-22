Stagnari Seguros: trayectoria familiar y tecnología al servicio del cliente

“Lo que nos distingue es el servicio, la excelencia técnica y la confianza”, afirmó Fernando Stagnari, quien dirige Stagnari Seguros , junto con sus hijos Matías y Marcel, tras fundar la empresa en 1985, antes de la desmonopolización del mercado asegurador.

Lo que comenzó como un proyecto unipersonal de Fernando Stagnari, cuando tenía 23 años y tras 6 años de experiencia en una agencia de seguros, se transformó en un emprendimiento familiar que hoy brinda respaldo a más de 160 empresas y 1.200 familias, y opera desde su renovada sede en el Centro Comercial Parque Posadas.

El broker ofrece un servicio integral de asesoramiento y gestión en seguros, orientado tanto a empresas como a particulares. “Si bien tenemos mayor expertise en algunas actividades como industria, comercio, transporte y agro, tenemos la capacidad técnica y operativa para brindar protección a todos los riesgos a los que está expuesta una persona o una empresa”, expresó Fernando.

Con un enfoque personalizado, se especializan en identificar las necesidades específicas de cada cliente y en diseñar soluciones a medida, lo que garantiza respaldo, eficiencia y acompañamiento en todo el proceso, desde la contratación hasta la atención de siniestros. “En este mercado los detalles son muy importantes y pueden definir el resultado ante un siniestro, por eso la capacitación de nivel internacional, la dedicación a cada cliente y la eficiencia operativa nos desvelan como pilares fundamentales”, comentó Matías Stagnari.

Consultado sobre las oportunidades de mercado, Marcel Stagnari afirmó: “Por un lado, está el crecimiento de los seguros de riesgos cibernéticos que, si bien aún tienen una penetración limitada, el interés es creciente y son más accesibles. Por otro lado, vemos un gran aumento en la contratación de seguros de retiro privado, en un contexto de creciente preocupación por el futuro previsional. A esto se suman los desafíos del cambio climático, tanto en el sector agropecuario como en las ciudades, que nos exigen mantenernos actualizados y ofrecer soluciones a medida para cada caso”.

En materia de prevención, Stagnari Seguros trabaja con clientes de distintos perfiles, incluyendo empresas de gran porte y otras con actividades industriales que presentan riesgos complejos. Para estos casos, recurre a consultoras externas especializadas que elaboran informes de evaluación de riesgos. Matías explicó que “estos estudios permiten dentificar mejoras en la prevención, reducir la probabilidad de siniestros y asegurar los riesgos de forma más adecuada”.

En 40 años se han puesto a prueba ante siniestros de diversa índole: productores familiares que perdieron toda la cosecha de su granja por efectos climáticos, incendios en viviendas, transportistas que perdieron unidades por accidentes, hasta grandes incendios industriales. “La diferencia entre tener o no seguro define la continuidad o no de un negocio, o la pérdida del ahorro de toda una familia en minutos. El seguro es una potente herramienta de protección”, valoró Fernando.

Tecnología y atención personalizada

Desde que Matías y Marcel Stagnari se sumaron a la empresa, en 2008 y 2011, respectivamente, la apuesta por la tecnología es una prioridad. La empresa incorporó herramientas digitales, se formaron en insurtech e implementaron soluciones que aumentan la eficiencia operativa y brindan una atención más ágil y moderna.

Actualmente, están desarrollando una plataforma que permite contratar seguros online en forma totalmente automatizada, con asistencia de inteligencia artificial y lectura automática de documentos. Marcel expresó: “Es un proyecto bastante novedoso, con el respaldo de una importante aseguradora, y será el inicio de nuestra incursión en este canal de venta”.

Además, Stagnari Seguros ha desarrollado herramientas internas que mejoran significativamente la gestión diaria. Una de las más destacadas es su “ejecutivo virtual”, un asistente automatizado que funciona a través de WhatsApp y que permite al equipo acceder en segundos a información clave para sus clientes, como datos de sus pólizas y documentos que se obtienen directamente de las aseguradoras.

“Es ese espíritu innovador el que nos impulsa a proyectarnos en el mercado de seguros, anticipándonos a los desafíos y oportunidades que el futuro nos depara”, subrayó Matías.