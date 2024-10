Una enfermedad que va más allá de lo estético y que requiere atención

Es una enfermedad inflamatoria crónica, por lo que no tiene cura. No es contagiosa y generalmente se presenta a través de la piel con lesiones rojas y escamosas, pero puede manifestarse en otros órganos. Aproximadamente 30% de los pacientes con psoriasis en piel desarrollan artritis psoriásica, que ataca las articulaciones, entre otras comorbilidades (enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etcétera).

¿Se puede prevenir?

No, no hay exámenes que puedan determinar si se tiene o no la enfermedad, por lo que no se puede prevenir. Mañana se te puede manifestar una lesión en la piel que sea diagnosticada como psoriasis. Se genera por un factor genético sumado a un factor desencadenante: embarazo, estrés, tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Es importante un diagnóstico temprano para evitar su desarrollo.

¿Se puede controlar la psoriasis?

Sí, se puede. Con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado el paciente puede transitar mejor la enfermedad y ganar en calidad de vida. Por eso siempre recomendamos volver con el médico especialista para lograr una remisión de la enfermedad, es decir, lograr estar sin lesiones o casi sin lesiones por un período prolongado, con una mínima afectación en la calidad de vida. El conocimiento avanza y surgen nuevas opciones terapéuticas cada año. Siempre hay una puerta más por abrir.

¿Qué tratamientos existen?

Los tratamientos son escalonados. Para la psoriasis en la piel, primero se recomiendan las cremas y ungüentos para aplicar sobre las lesiones. También se indican lociones y champús especiales para la zona capilar. Esa es la primera batería de medidas para atender la psoriasis. Si eso no es suficiente, hay que recurrir a la fototerapia, que es como una cama solar con rayos ultravioletas tipo B (UVB), que sirven para retrasar el crecimiento de nuevas células de piel y reducir la inflamación. Si aún así el paciente no responde, están los tratamientos sistémicos, drogas vía oral que atacan la psoriasis desde dentro. En el cuarto escalón, para casos moderados a severos que no responden a los tratamientos anteriores, están los tratamientos biológicos, inyectables subcutáneos. Hay que insistir, hay un tratamiento adecuado para cada persona.

¿Qué complicaciones puede acarrear no tratar la enfermedad a tiempo?

Si no estás bajo tratamiento médico, dejás que la psoriasis avance y no controlás las eventuales comorbilidades de la enfermedad psoriásica. En el caso de la artritis psoriásica, como patología reumatológica, es degenerativa y si no se controla a tiempo, puede llevar a deformaciones o incluso incapacidad. No se trata solo de una cuestión estética.

¿Qué impacto tiene la psoriasis en la salud mental de los pacientes?

Es una de las enfermedades que tiene mayor impacto en la calidad de vida de las personas porque es muy visible. Afecta la vida social, de pareja, la vida emocional. Incide en cómo te relacionás con los demás y contigo mismo. Una comorbilidad de la enfermedad es la depresión y por eso hablamos de un tratamiento a tres bandas: dermatólogo, reumatólogo (para la artritis psoriásica) y psicólogo, que resulta fundamental.

Si creés que podés llegar a tener psoriasis, consultá con un especialista. Podés obtener más información de la enfermedad en el sitio web apsur.org.uy