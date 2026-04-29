Uruguay Whisky Day 2026: una noche para descubrir, degustar y entender el whisky

Montevideo volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del buen beber con la edición de Uruguay Whisky Day 2026, que se celebrará el sábado 9 de mayo en el Hotel Cottage, entre las 19 y las 23 horas. Consolidada como la principal cita del whisky en el país, el encuentro reunirá a marcas, especialistas y aficionados en una propuesta que combina degustación, aprendizaje y experiencias en torno a este destilado.

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Impulsado por Catadores Uruguay, el encuentro nació en 2022 y ha crecido de forma sostenida, acompañando una cultura ya arraigada en el ámbito local. Uruguay ocupa un lugar singular en el mapa global del whisky por su alto consumo per cápita, una base sobre la cual el evento busca aportar valor desde lo experiencial. En palabras de Juan Carlos Baucher, anfitrión y referente del sector, “la idea es que la gente no solo consuma, sino que entienda lo que está tomando y pueda descubrir cosas nuevas”.

Uno de los grandes atractivos de esta edición estará en la diversidad de etiquetas. Más de 30 opciones permitirán recorrer distintos estilos y orígenes: desde clásicos escoceses —como single malt y blended— hasta expresiones irlandesas, bourbons estadounidenses y propuestas de otras regiones emergentes. “Lo interesante es poder mostrar esa variedad, que el público compare y encuentre qué perfil le gusta más”, señala Baucher.

En esa línea, el Uruguay Whisky Day propone un formato que trasciende la lógica de feria tradicional. La posibilidad de interactuar directamente con representantes de marcas, entender procesos de elaboración y descubrir matices entre etiquetas forma parte del diferencial. “Muchas veces la gente conoce una sola forma de whisky, y acá puede abrir el abanico”, explica.

La edición 2026 también incluirá degustaciones privadas, con cupos limitados, orientadas a quienes buscan profundizar en etiquetas de alta gama, ediciones especiales o de menor disponibilidad. “Ahí aparecen whiskies que no son tan fáciles de encontrar y que vale la pena probar en un contexto guiado”, comenta el organizador.

Otro de los ejes del evento será la propuesta gastronómica, a cargo del cocinero Adrián Orio, diseñada para acompañar los distintos perfiles del whisky. La idea es que la comida no sea un complemento, sino parte activa de la experiencia, con bocados pensados para resaltar aromas, equilibrar intensidades y generar contrastes. Habrá opciones que dialoguen con whiskies más ahumados y robustos, así como preparaciones más delicadas para etiquetas suaves o frutadas. “La gastronomía está pensada para acompañar y potenciar cada whisky, no para competir con él”, resume Baucher.

Con una convocatoria que en ediciones anteriores reunió a cientos de asistentes, este año se espera superar las 450 personas. Se trata de un público con interés por propuestas premiums y experiencias de calidad y en buena medida vinculado a la comunidad que se ha ido consolidando en torno al Uruguay Whisky Club. “Hay gente que nos acompaña desde la primera edición, pero también se suma público nuevo cada año”, destaca Baucher.

Más allá de las cifras, el evento se consolida como un espacio de descubrimiento. “Siempre hay algo nuevo para probar, incluso para el que ya conoce”, afirma Baucher, sintetizando el espíritu de una propuesta que invita a recorrer el whisky desde la diversidad de sus etiquetas, estilos y maridajes.

Las entradas para el Uruguay Whisky Day 2026 y las catas exclusivas se pueden comprar a través de RedTickets.