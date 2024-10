Valeria Mazza: “Con Porcelanosa nos venimos eligiendo hace muchos años”

El diseño. La marca tiene grandes diseñadores trabajando para ella y está todo el tiempo en constante crecimiento y buscando diferenciarse. Me asombra que para entender los productos de Porcelanosa hay que tocarlos. Hay porcelanatos que parecen tela y no te das cuenta hasta que los tocás. También tienen recreaciones muy reales del cuero o la madera. Porcelanosa logra recrear a la perfección un montón de materias primas con porcelanato, que es más práctico, económico y no tiene mantenimiento.

¿Cuándo se vinculó a la marca?

Hace 22 años, cuando fui a la apertura de una tienda en Lanzarote, España. Hemos hecho lanzamientos de tiendas en Dubái, Turquía y muchos lugares más. El producto llega a todos lados y la gente se enamora enseguida.

Porcelanosa

¿Recuerda su primera impresión de la marca?

Recuerdo la primera vez que fui a la fábrica, que es increíble. El material de todo esto es polvo, y me sorprendió, por sobre todo, la pulcritud porque era un lugar para andar descalza. También me sorprendió en ese momento, hace más de 20 años, lo robotizados que estaban los procesos logísticos. Y hoy eso ha crecido muchísimo.

Está renovando la cocina de su casa de Punta del Este. ¿Qué rol tendrá Porcelanosa en la reforma?

Sí, la casa tiene 15 años y todos los muebles de la cocina son de madera, por lo que se ensancharon y ya no cierran bien. Decidí reformarla con la ayuda de Porcelanosa. Voy a usar porcelanatos que simulan madera de cedro y piedras de mármol calatrava, con una veta dorada.

¿Qué productos recomendaría a quien no conoce la marca?

¡De cada producto tenés un montón de opciones! Si tenés que renovar la cocina, tenés todo modulado y de los colores que quieras. A mí me encanta todo lo que es piedra, me sorprende cómo han recreado el mármol. ¡Y me fascina la madera que no es madera!

¿Cómo es el mantenimiento de los revestimientos? ¿Son fáciles de limpiar?

Superfáciles de limpiar. En cuanto al mantenimiento, los ponés y te olvidás. Siempre bromeo con que la contra grande que tiene Porcelanosa a la hora de vender es que los productos son de por vida. Pero como la marca se renueva todo el tiempo y está a la vanguardia en diseño y tecnología, los curiosos siempre tenemos algo que queremos comprar o cambiar.

¿Qué significa para usted representar a una marca de tanto prestigio global?

Es un honor, nos venimos eligiendo mutuamente desde hace ya unos cuantos años. He tenido la suerte a lo largo de mi carrera de elegir con quién quiero asociarme a nivel de imagen. Porcelanosa tiene todos los requisitos que busco a la hora de vincularme con una empresa: es número uno en el rubro, se destaca en diseño, elegancia, calidad, buen precio. Me encanta acompañar el crecimiento de la empresa y además estoy feliz porque mi marido (Alejandro Gravier) forma parte de la sociedad que trae Porcelanosa a Uruguay.