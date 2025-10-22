¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Instaurada de manera oficial en 1998 por asociaciones y grupos de apoyo de distintos países, esta fecha busca visibilizar una condición que afecta a alrededor del 1% de la población mundial

día de la tartamudez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En una de las escenas principales de El discurso del rey, el protagonista se prepara para hablar frente a una multitud. Sabe exactamente lo que quiere decir, pero su gran objetivo es otro: que las palabras simplemente salgan de su boca. Ese instante, basado en la historia real de Jorge VI, resume el desafío cotidiano de millones de personas en el mundo, para quienes algo en apariencia tan simple como hablar puede significar una batalla cotidiana.

El 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre la Tartamudez. Instaurada de manera oficial en 1998 por asociaciones y grupos de apoyo de distintos países, esta fecha busca visibilizar una condición que afecta a alrededor del 1% de la población mundial, y que ha sido históricamente subestimada, malinterpretada e incomprendida, además de estar rodeada de mitos y preconceptos.

Leé además

Foro de salud y equidad Roche Press Day en Ciudad de México
Salud

El desafío de descentralizar la salud, fortalecer la inversión y avanzar en prevención, en una región más endeudada

Por Martín Mocoroa
como funciona ozempic, el medicamento contra la obesidad que ya se vende en uruguay
Salud

Cómo funciona Ozempic, el medicamento contra la obesidad que ya se vende en Uruguay

Por Redacción Galería

¿Qué es?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tartamudez se produce cuando el flujo normal del habla está interrumpido por repeticiones o bloqueos involuntarios que pueden ir acompañados de tensión muscular y emociones como frustración o ansiedad. Esta condición puede variar según la situación, la persona y el contexto emocional.

Embed

Quienes tartamudean suelen crecer rodeados de interrupciones no deseadas e impaciencia, además de burlas. Son reacciones que pueden dejar huellas profundas e instalar inseguridades, como el miedo a hablar en público, retraimiento social o vergüenza al hablar.

Una de las claves para tratar esta condición es su detección e intervención temprana. Según los especialistas, un abordaje adecuado es capaz de fortalecer la autoestima y reducir el impacto emocional de la tartamudez. El acompañamiento psicológico y la intervención fonoaudiológica son dos de las vías que ayudan a mejorar la fluidez y a reconstruir la confianza en la voz del paciente.

Mitos y verdades

Ni nervios, ni falta de esfuerzo o ausencia de habilidades de comunicación. A lo largo de la historia la tartamudez se vinculó erróneamente con la timidez, la ansiedad o una supuesta falta de inteligencia, preconceptos que con el tiempo la evidencia científica se encargó de derribar.

También se ha vinculado esta condición con una cuestión de esfuerzo o voluntad, o de deficiencia a la hora de comunicarse. Pero la propia OMS advierte que el principal obstáculo de la tartamudez no es clínico, sino social. Por eso, la concientización resulta una herramienta cada vez más importante.

Figuras de todos los ámbitos demostraron que la tartamudez no es un obstáculo para comunicarse o desarrollar su talento; Emily Blunt, Charles Darwin, Samuel Jackson, Ed Sheeran, Bruce Willis, Lewis Carroll y Tiger Woods ayudaron a promover la idea de que la tartamudez no representa necesariamente un límite, y que abrazar la diversidad también pasa por reconocer que no existe una única manera de hablar.

Selección semanal
Defensoría Pública

Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

Por Redacción Búsqueda
Tecnología

Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

Por José Frugoni
Medioambiente

“Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

Por Lucía Cuberos
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo
Video

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Por Redacción Galería
Luiz Braga (Brasil) 

La 6ª Bienal de Montevideo rinde homenaje al Amazonas

Zoë Kravitz lució un voluminoso vestido de la pasarela de primavera de 2026 de Saint Laurent con mangas abullonadas.
15 Fotos

Kim Kardashian enmascarada y el premio a Penélope Cruz: lo más destacado de la Gala del Museo de la Academia

Por Redacción Galería
En el libro escrito en colaboración con la escritora con seudónimo Amy Wallace, Giuffre dice haber mantenido relaciones sexuales con Andrés y con Epstein en tres ocasiones distintas.
Video

“Fui golpeada y estrangulada”: el relato póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein

Por Redacción Galería