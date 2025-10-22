Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Instaurada de manera oficial en 1998 por asociaciones y grupos de apoyo de distintos países, esta fecha busca visibilizar una condición que afecta a alrededor del 1% de la población mundial

En una de las escenas principales de El discurso del rey, el protagonista se prepara para hablar frente a una multitud. Sabe exactamente lo que quiere decir, pero su gran objetivo es otro: que las palabras simplemente salgan de su boca. Ese instante, basado en la historia real de Jorge VI, resume el desafío cotidiano de millones de personas en el mundo, para quienes algo en apariencia tan simple como hablar puede significar una batalla cotidiana.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre la Tartamudez. Instaurada de manera oficial en 1998 por asociaciones y grupos de apoyo de distintos países, esta fecha busca visibilizar una condición que afecta a alrededor del 1% de la población mundial, y que ha sido históricamente subestimada, malinterpretada e incomprendida, además de estar rodeada de mitos y preconceptos.

¿Qué es? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tartamudez se produce cuando el flujo normal del habla está interrumpido por repeticiones o bloqueos involuntarios que pueden ir acompañados de tensión muscular y emociones como frustración o ansiedad. Esta condición puede variar según la situación, la persona y el contexto emocional.

Embed Quienes tartamudean suelen crecer rodeados de interrupciones no deseadas e impaciencia, además de burlas. Son reacciones que pueden dejar huellas profundas e instalar inseguridades, como el miedo a hablar en público, retraimiento social o vergüenza al hablar.

Una de las claves para tratar esta condición es su detección e intervención temprana. Según los especialistas, un abordaje adecuado es capaz de fortalecer la autoestima y reducir el impacto emocional de la tartamudez. El acompañamiento psicológico y la intervención fonoaudiológica son dos de las vías que ayudan a mejorar la fluidez y a reconstruir la confianza en la voz del paciente.