Del tablero a la pantalla: el universo de Catán cobra vida en Netflix

La plataforma adaptará el clásico juego de mesa en cine y televisión, con la participación de los hijos de su creador para mantener su esencia

Catan_1920x1080
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En un acuerdo anunciado el martes 21, Netflix adquirió los derechos globales exclusivos para adaptar el popular juego de mesa Catán —originalmente lanzado en 1995 por el alemán Klaus Teuber bajo el nombre The Settlers of Catan— en una serie de producciones que incluyen cine, televisión animada, live action y otros formatos.

La premisa base del juego gira en torno a colonos que llegan a la isla ficticia de Catán, donde deben recolectar recursos, como madera, ladrillo, ovejas, trigo y minerales, para construir caminos, pueblos y ciudades, al mismo tiempo que comercian, negocian y lidian con un ladrón que merodea la isla.

Según Netflix, la estrategia y la negociación, que son el núcleo del juego, ofrecen “oportunidades infinitas para un drama serio”.

Los hijos de Teuber —Benjamin y Guido Teuber— participarán en la producción para asegurar que la adaptación respete la visión original. Sobre el proyecto, expresaron: “Esta colaboración con Netflix marca un emocionante nuevo capítulo en ese viaje. Durante tres décadas, Catán ha conectado a familias y amigos de todo el mundo. Ahora estamos emocionados de ver cómo inspira la narración de historias en un escenario global, manteniéndose fiel a la visión de nuestro padre de creatividad, estrategia y conexión humana”.

catan-el-juego
Se han vendido más de 45 millones de copias de Catán en todo el mundo y ha sido traducido a más de 40 idiomas.

Origen y éxito del juego

El juego salió al mercado en 1995 y desde entonces ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido a más de 40 idiomas.

Una de las claves de su éxito es combinar una mecánica relativamente simple —decidir dónde colocar piezas, comerciar y construir— con una profunda interacción entre jugadores, mediante la negociación y un tablero modular que cambia en cada partida. Esto lo ha convertido en un referente de los juegos de mesa modernos, que introdujo a muchas personas a este hobby.

Además, su capacidad para reunir amigos y familias alrededor de la mesa lo consolida como parte de la cultura del entretenimiento más allá de los juegos tradicionales.

Con este anuncio, Netflix no solo adapta un juego de mesa, sino que promete expandir un universo narrativo que ha sido jugado en casas de todo el mundo durante décadas. Los detalles (fechas de estreno, formatos exactos, reparto) aún están por conocerse.

