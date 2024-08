El fármaco uruguayo contra la obesidad que está en desarrollo funciona distinto que Ozempic

El ensayo en humanos tuvo una duración de 15 días. “La fase uno lo que hace es determinar tu rango de dosis, y en eso nos fue bien: se concluyó que el fármaco era seguro. También hicimos algo bastante arriesgado, que fue, además, probar en pacientes obesos si el fármaco tenía algún efecto sobre ellos, y se vio alguna evidencia preliminar, que todavía estamos analizando estadísticamente, pero que sugiere que el fármaco es efectivo también en esa población”.

Cómo funciona

El fármaco desarrollado por Eolo Pharma va directo al tejido adiposo y, a través de un proceso de termogénesis, actúa a nivel molecular, eliminando el exceso de grasa en forma de calor. “Es un poco lo que sucede cuando uno va al gimnasio”, explica Garat. “Lo que hace es poner a funcionar las mitocondrias del cuerpo, que son las estructuras que producen energía en las células. El fármaco promueve que estas mitocondrias generen más energía, más calor”.

Hoy el fármaco está diseñado para ingerirse en forma de pastilla con una frecuencia diaria.

Ventajas frente a la semaglutida (más conocido como Ozempic, su marca comercial)

Según Garat, la principal ventaja de este fármaco frente a la semaglutida es que “no actúa inhibiendo el apetito y provocando una sensación de saciedad constante”. “Uno habla con gente que viene tomando Ozempic y te dice: ‘Está buenísimo porque adelgazo, pero cuando voy a un casamiento y no puedo comer, porque no tengo ganas, no me inyecto el día anterior’. Y después, como venían comiendo menos y de repente en el casamiento comen un montón, se sienten mal”. Otra ventaja competitiva del fármaco de Eolo Pharma, según una de sus cofundadoras, es que, a diferencia de la semaglutida, no causa una disminución de la masa muscular.

Próximos pasos

El objetivo de Eolo Pharma­ para seguir avanzando es lograr un partnership­ con alguna empresa farmacéutica que tenga experiencia y un importante flujo de caja que permita seguir desarrollando el fármaco: “Para la fase 2 necesitamos 20 o 30 millones de dólares, y mucho más todavía si pasamos a la fase 3”. De ahí la importancia de haber patentado el fármaco; “es lo que genera valor, porque (la farmacéutica) es una industria que invierte millones y millones de dólares, pero si saben que después van a tener el uso exclusivo (de esa droga)”.

Esa inversión millonaria que necesita el equipo de Eolo Pharma no quita que sigan trabajando para continuar acercando el desarrollo del fármaco a la fase 2.

“Hay empresas en Estados Unidos que a lo mejor, para hacer lo que nosotros hicimos, habrían necesitado 50, 100 millones de dólares. En nuestro caso lo hicimos con muy poco capital. Eso creo que es algo muy uruguayo, tratar de hacer, con los mínimos recursos, lo máximo que puedas”.

El producto recién alcanza su etapa de ventas después de la fase 3. “Si lo trabajamos con una empresa farmacéutica, por lo menos pueden estar faltando cinco años todavía, porque la fase 2 te lleva unos dos años, y la fase 3 otros dos; más un margen de seguridad de un año, que es algo razonable”.

En cuanto al precio, aunque el equipo uruguayo “sueñe con que sea accesible”, será la industria farmacéutica la que lo determine.