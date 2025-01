Ilia Topuria: el viaje de un guerrero en busca de grandeza

A la soledad y la separación de sus padres se le sumó la guerra entre Georgia y Rusia en 2008. Durante ese tiempo, Ilia tuvo experiencias que lo hicieron madurar prematuramente; algunas de ellas son las que lo ayudan a enfrentar el miedo de entrar al octágono a combatir. A los 15 años se mudó con su hermano a España. Las intenciones de continuar practicando lucha persistían. Les costó encontrar gimnasios que ofrecieran esa disciplina, pero finalmente llegaron al de los hermanos Climent en Alicante, quienes los introdujeron a las MMA y luego terminaron por ser sus entrenadores.

La tradicional forma de estudiar que atraviesan muchos niños y adolescentes no le entusiasmaba. Sin embargo, siempre buscó algo a lo que pudiera dedicar su corazón. En el gimnasio las horas se le pasaban rápido y era donde realmente se sentía apasionado y con talento. “El que quiere casar dos conejos al final no caza ninguno”, comentó Ilia en el podcast de Jordi Wild al hablar sobre el momento en que decidió dejar los estudios para dedicarse al deporte. Esa frase, que su entrenador de lucha grecorromana en Georgia solía decirle, fue clave en su decisión. Así fue como se sentó junto a su hermano y le planteó a su padre la idea de dejarlo todo para volcarse de lleno al deporte al que terminó por entregar su vida.

El mito del peleador

Con la llegada de las MMA en la década de los 90 y su crecimiento exponencial a través de los años, se ha generado una percepción aún más violenta de las artes marciales, ya que esta disciplina combina diversas técnicas de combate en una sola actividad: golpes con puños y codos, patadas, rodillazos, derribos y sometimientos. Este prejuicio también recae en los luchadores, a quienes sesgadamente catalogan como promotores de la violencia; Ilia no es la excepción. “He tenido que luchar a lo largo de los años con esto, pero hoy tengo la oportunidad de cambiarle la perspectiva a la gente y de enseñarle que el deporte va más allá”, dijo en una rueda de prensa en Madrid.

Él se considera más un atleta que un peleador, y a pesar de haber tenido conflictos en su adolescencia, asegura haber sido una persona tranquila que únicamente ha llevado los conflictos a lo físico cuando los más vulnerables de su clase eran molestados por bullies en el colegio. Además, como profesional del combate, ha asegurado que es consciente de que su cuerpo es un arma y que parte de su deber es controlarse más que el resto en cualquier tipo de situación. Por otro lado, el hecho de vivir por este deporte implica estar en contacto con los golpes todos los días: “Lo último que quiero cuando salgo por la calle es pegarme con otra persona”, bromeó en el podcast.

Aparte de los valores, esta práctica tiene un componente de estrategia. “Con todo el tiempo que le he dedicado a este deporte, además de mejorar mis habilidades me he centrado en estudiar a las personas: su proceso de pensamiento durante el combate, qué es lo que les molesta, dónde se sienten cómodos y dónde no”, explicó en una entrevista con el programa de televisión español El hormiguero. Sobre esto, aseguró que si se acorrala a un peleador, este luchará hasta la muerte, sin embargo, si se le deja una salida, puede llegar a pensar que tiene una oportunidad de escapar. “Lo que no sabe es que en la salida también estaré yo”, agregó, refiriéndose a una de las enseñanzas más conocidas del libro El arte de la guerra de Sun Tzu.

Ilia Topuria celebrando con su hijo mayor Hugo.jpg Ilia Topuria con su hijo mayor, Hugo, luego de haber defendido su título de campeón de peso pluma ante Max Holloway

Los ingredientes de un campeón: Mente, cuerpo y espíritu

Ilia Topuria es probablemente el peleador más versátil en términos de habilidades dentro de la UFC. Ingresó a la compañía caracterizado por ser un luchador cuyas habilidades principales estaban situadas en el suelo (grappling), pero sobre todo en la lucha (wrestling). Sin embargo, terminó por dar clases de striking (golpes que se realizan cuando la pelea es de pie) a los referentes en el área. Pero las hazañas que está logrando no solo se deben a su destreza física, también por el cultivo de una mentalidad y espiritualidad fuerte.

El luchador se destaca por una mentalidad de abundancia: a diferencia de aquellos que sienten la necesidad de alcanzar algo para sentirse reconocidos, él siempre ha creído en su grandeza mucho antes de lograrlo. Esto ha sido algo muy contagioso y una gran enseñanza para otros, inclusive para su entrenador de boxeo, Javi Climent. “Un campeón se hace, no se nace” es la frase emblemática que resume su actitud proactiva con respecto a la vida, en donde no espera que las cosas le lleguen, sino que sale a buscarlas. Tanto ha resonado que decidió convertirla en el lema de Invictos, una plataforma educativa que Ilia creó, a través de la que busca inspirar y guiar a personas de todo el mundo con módulos enfocados en salud y bienestar.

Por otro lado, también trabaja en su parte espiritual. Cada vez que le preguntan si cree en Dios, trae a colación una anécdota que vivió, junto con su hermano, cuando tenía nueve años. En ese momento atravesaba una difícil situación emocional y económica en Georgia, mientras se preparaba para una pelea y lidiaba con el agotador proceso de recorte de peso. Después de cada entrenamiento, pasaba por una iglesia en la que, por tradición, la gente se santiguaba. Un día, al hacerlo, sintió el hambre que le generaba su dieta estricta y, al mirar al suelo, encontró un billete de 20 euros. Creyó que era una señal de alivio, pero, con una madurez sorprendente para su edad, decidió no gastarlo. A pesar de la tentación, optó por seguir con su disciplina para cumplir con su objetivo. Ilia interpreta ese momento como una enseñanza importante, ya que aunque tuvo la oportunidad de satisfacer su deseo a través de la gratificación instantánea, Dios le mostró que lo que realmente necesitaba en ese momento no era comida, sino perseverancia y sacrificio.

Ilia Topuria y Dolce&Gabbana.jpg Dolce & Gabbana eligió a Topuria como imagen para uno de sus perfumes

¿El nuevo Conor McGregor?

Este irlandés es, sin dudas, la figura más grande que la UFC y las MMA han tenido en toda la historia. Pasó de trabajar como plomero a ser el primer campeón en la historia de la UFC en sostener dos títulos simultáneos en dos categorías distintas. Fue el deportista mejor pago según la revista Forbes en 2021. Lanzó su marca de whisky, compró la compañía de boxeo sin guantes (BKFC), tiene su docuserie en Netflix (McGregor Forever) y fue coprotagonista en la película Roadhouse­, junto con Jake Gyllenhaal, estrenada en Amazon Prime Video. Muchos se inspiran en su figura para diseñar sus disfraces de Halloween y algunos futbolistas (entre otros tantos deportistas) han celebrado sus goles basándose en la particular y sobradora caminata que acompaña con el movimiento oscilante de sus brazos. A pesar de estar inactivo después de haberse fracturado la tibia en julio de 2021 durante la trilogía frente a Dustin Poirier, cuando la gente habla de las MMA, es imposible que el nombre de Conor McGregor no sea pronunciado en la conversación.

Sin embargo, su calidad de ser la actual cara de las artes marciales mixtas es discutida, en parte por su inactividad deportiva (siempre promete un regreso que nunca se concreta) y en parte por estar involucrado en polémicas que lo colocan en la portada de las noticias. Esto le ha abierto el camino a nuevas promesas, entre ellos, Ilia Topuria, a quien desde su gran ascenso se lo compara con él.

¿Por qué se lo está comparando? Dentro de las comparaciones más superficiales están aquellas que los aficionados insisten en ver como un gesto de imitación por parte de Topuria hacia McGregor, como cuando le robó el cinturón a su rival en una conferencia de prensa —como hizo McGregor años atrás—, o sus tatuajes, que se asemejan a los del irlandés.

Sin embargo, existen comparaciones que trascienden lo superficial. Desde su llegada a la UFC, ambos han traído una energía que crea la sensación de que están destinados a algo grande. Su confianza, carisma y actitud desafiante resuenan profundamente con el público. McGregor se convirtió en un fenómeno desde el principio, con una actitud de “yo soy el mejor” que no solo predijo sus victorias, sino que las hizo realidad. Un ejemplo claro fue su predicción exacta de cómo noquearía a José Aldo en 13 segundos, en un evento que marcó un hito en la UFC.

Ilia, por su parte, ha logrado hazañas similares, como el haber noqueado a Alexander Volkanovski­ y coronarse como el primer campeón español, y a Max Holloway, quien hasta ese momento jamás había sido noqueado. Aunque su estilo de comunicación es más reservado, Topuria tiene una presencia magnética y una contundencia igual de impactante que recuerdan a los primeros días del irlandés. A su vez, es un rival al que todos desean enfrentarse debido a la gran remuneración económica que significa una pelea con él.

A pesar de estas similitudes, ambos se diferencian en cuanto al “rol” que cumplen dentro de la compañía. McGregor ha encarnado la imagen del bad boy en la UFC, utilizando la provocación y controversia para destacar. Es conocido por su estilo de vida ostentoso y su tendencia a llevar las peleas al plano personal, como ocurrió cuando atacó la religión y la familia del luchador daguestaní Khabib Nurmagomedov, o cuando se metió con la esposa del estadounidense Dustin Poirier. Además, ha sido declarado culpable por agresión sexual en un juicio civil, lo que ha tenido consecuencias directas en su carrera, como el hecho de que su propia marca de whisky, Proper Twelve, haya decidido desvincularlo de la empresa que él mismo creó.

Por su parte, Ilia mantiene una imagen más respetuosa y profesional, sin la necesidad de crear escándalos mediáticos. El público ve en él una versión más seria y reservada de lo que terminó siendo McGregor, pero con un aura de grandeza similar.

Giorgina Uzcategui es la pareja actual de Topuria.jpg Giorgina Uzcategui es la pareja actual de Topuria; juntos tienen una hija pequeña que lleva el mismo nombre que su madre

El presente y el futuro

“¿Cómo tiene que ser una mujer para que yo me enamore?”, se preguntó Ilia cuando sintió la necesidad de compartir su camino con alguien. Agarró un lápiz, un papel y comenzó a escribir. “Acabo de describir un ángel”, dijo, al leer lo que había escrito. Luego entendió que para estar con una persona así, él antes debería convertirse en lo que estaba proyectando. Así fue como comenzó a trabajar en sí mismo, y cuando finalmente estuvo listo, “ella apareció”, según contó en el podcast Nude Project. Se llama Giorgina Uzcategui, es su actual pareja y juntos tienen una hija de pocos meses llamada, como su madre, Giorgina. Topuria tiene, además, un hijo más grande, Hugo, de cinco años, fruto de una relación anterior. Todos, asegura, conforman el pilar más fuerte de su vida y una gran motivación para afrontar el día a día.

En cuanto a sus planes a futuro, Topuria ha manifestado la intención de retirarse a los 30 años para dedicar más tiempo a su familia. Sin embargo, entre sus desafíos pendientes para 2025 se encuentra el abandonar la división de “peso pluma” para subir de peso a la categoría “peso ligero” y pelear con el brasileño Charles Oliveira. Después aspira a enfrentarse al campeón daguestaní Islam Makhachev, quien es además el actual número 1 en el ranking libra por libra. Por otro lado, sus planes incluyen llevar a la UFC al estadio Santiago Bernabéu en España por primera vez en la historia, y continuar con su empresa promotora de peleas, Wow, que para 2025 ya tiene 12 veladas aseguradas en España.

El luchador en el preestreno en cines de su película, Topuria Matador, en Madrid (hoy disponible en Movistar+.jpg Ilia Topuria en el preestreno en cines de su película, Topuria: Matador, en Madrid (hoy disponible en Movistar+)

El 19 de setiembre de 2024 el luchador estrenó en los cines de España Topuria: Matador, una película documental que narra su vida y ascenso. Actualmente disponible en Movistar+, el filme revela imágenes únicas que repasan su infancia, su lucha física y emocional en los arriesgados cortes de peso y el fuerte vínculo que mantiene con su equipo, Dios, y por supuesto, toda su familia.