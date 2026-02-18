Mucho más que una moda: el 'running' crece y se organiza

El running se consolida como un fenómeno que transforma vidas, crea comunidad y redefine el vínculo con el deporte en la costa uruguaya

El verano en Punta del Este volvió a ser, como cada año, un escenario vibrante de actividad física y deporte. Hubo propuestas acuáticas, terrestres e incluso en el aire. Sin embargo, si hay una disciplina que no puede faltar —impulsada por el buen clima y una tendencia que no deja de crecer— es el running. Una actividad accesible, que requiere poco para comenzar y que aporta enormes beneficios para la salud. Adolescentes y adultos se suman cada vez más a esta práctica que combina bienestar físico, salud mental y vida social.

Un ejemplo emblemático es Corredores del Este, que en abril celebra 25 años de trayectoria. Fundado por Rogelio Fernández y Danielo Estefan en el contexto de la crisis de 2002, el grupo nació como una forma de reinventarse en tiempos difíciles. En aquel entonces, salir a correr en grupo no era algo habitual. “Nos decían los locos de Roosevelt”, recuerdan sobre aquellos primeros entrenamientos en la rambla. Con el tiempo, lo que parecía extraño se transformó en un fenómeno: hoy es común ver grupos de corredores en cualquier punto del Este y del país.

Como a tantos espacios deportivos, la pandemia afectó su dinámica, pero hace ya algunos años recuperaron sus niveles de participación y mantienen el mismo espíritu de comunidad que los caracteriza. En sus comienzos, ante la escasez de competencias, ellos mismos organizaban carreras, incluso algunas internacionales. Hoy participan activamente en eventos nacionales e internacionales organizados por terceros. “Este es un grupo social”, explica Estefan. “Hay quienes vienen para moverse un poco, otros para mejorar su forma física y también quienes buscan bajar sus tiempos y competir en distintas distancias”. La diversidad es parte de su identidad.

Más al oeste, en Médanos de Solymar, está la historia de Santiago González. Entrenador desde hace casi nueve años, lidera un grupo de más de 100 corredores y combina entrenamientos presenciales con modalidad virtual. Su recorrido es particular: durante años trabajó como ejecutivo de cuentas en una empresa, hasta que decidió dejar una carrera estable para dedicarse por completo a lo que verdaderamente lo apasionaba. El impulso de amigos y colegas fue clave para animarse a dar ese salto.

De a poco, comenzó a ganar visibilidad en redes sociales y a captar la atención de marcas vinculadas al deporte. Hoy es invitado a distintos eventos y ha viajado por varios países del continente gracias a esta actividad. Su historia también está atravesada por lo personal: su pareja, Romina García, se sumó al mundo del running casi de la mano de él. Juntos fueron superando distancias cada vez mayores —más de 50 kilómetros en algunos desafíos— y este año corrieron la tradicional San Fernando, en la que ella logró su mejor marca. Una historia de reinvención, apuesta y crecimiento compartido.