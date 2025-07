¿Qué es el ‘capítulo solitario’ en la vida de una persona?

Existe un espacio entre la persona que no querés ser y la que querés llegar a ser. Ese espacio se llama the lonely chapter o “el capítulo solitario”. El término fue acuñado por Chris Williamson, creador del podcast­ Modern Wisdom, y refiere a un período de transformación personal: una etapa de quietud con movimiento, de silencio lleno de ruido, de dudas con fe ciega, de miedo pero también de valentía.

Este capítulo no surge de la nada. Tiene múltiples detonantes, pero el denominador común es el cambio. Es ese momento en el que una persona empieza a sentirse distinta: ya no resuena con su entorno, con sus hábitos, con lo que consume —sea alimento, contenido o vínculos—. Sin embargo, todavía no está lista para habitar una nueva versión de sí misma y reinsertarse desde otro lugar.