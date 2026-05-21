Bolivia: el presidente remodela su gobierno para aplacar las protestas

Pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, más de 40 puntos de bloqueo en carreteras que impiden el ingreso de alimentos, oxígeno y medicinas y enfrentamientos entre bloqueadores y vecinos, que expresan que quieren trabajar, son parte de la crisis social, política y económica que se vive en La Paz y El Alto .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En las calles de La Paz, una mujer grita: “Vamos a pedir la renuncia sí o sí. ¡No tenemos miedo de derramar sangre nosotros!”. “Compañeros qué queremos, que renuncie”, agrega otro manifestante.

Bolivia Escala la crisis en Bolivia: protestas, tensión con Colombia y espaldarazo de Estados Unidos

Embed - Bolivia entra en su tercera semana de protestas por inflación y crisis económica

Mientras, un vecino reclama a bloqueadores: "Nadie quiere salir, de una vez dejen gobernar, yo no vivo del Estado, vivo día a día, a nosotros, a todos los vecinos nos perjudican”.

En este escenario de confrontación el presidente boliviano anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para involucrar a los sectores que están protestando en las decisiones.

Estamos conformando el Consejo Económico y Social donde vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del Ggbierno para construir gobierno conjunto”, anunció el presidente Rodrigo Paz.

Embed - Bolivia: Gobierno expulsa a embajadora colombiana por "injerencia" de Petro • FRANCE 24 Español

En respuesta a Evo Morales, quien le pidió que acorte su mandato como salida a la crisis y acusó a la Argentina de enviar armamento para reprimir las protestas, Paz Pereira expresó: “Ustedes saben, y la prensa nacional no me va a dejar mentir, que Evo Morales desvaría. La Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido ayuda humanitaria y en estos momentos el pueblo alteño, La Paz y Bolivia agradecen”.

Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

FUENTE:RFI