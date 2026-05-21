Bolivia: el presidente remodela su gobierno para aplacar las protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que hará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales en un intento por calmar las protestas que exigen su renuncia a solo seis meses de haber asumido el poder
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en La Paz (Bolivia).
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Mientras, un vecino reclama a bloqueadores: "Nadie quiere salir, de una vez dejen gobernar, yo no vivo del Estado, vivo día a día, a nosotros, a todos los vecinos nos perjudican”.
En este escenario de confrontación el presidente boliviano anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para involucrar a los sectores que están protestando en las decisiones.
Estamos conformando el Consejo Económico y Social donde vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del Ggbierno para construir gobierno conjunto”, anunció el presidente Rodrigo Paz.
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En respuesta a Evo Morales, quien le pidió que acorte su mandato como salida a la crisis y acusó a la Argentina de enviar armamento para reprimir las protestas, Paz Pereira expresó: “Ustedes saben, y la prensa nacional no me va a dejar mentir, que Evo Morales desvaría. La Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido ayuda humanitaria y en estos momentos el pueblo alteño, La Paz y Bolivia agradecen”.
Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.