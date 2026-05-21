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    Bolivia: el presidente remodela su gobierno para aplacar las protestas

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que hará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales en un intento por calmar las protestas que exigen su renuncia a solo seis meses de haber asumido el poder

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en La Paz (Bolivia).

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en La Paz (Bolivia).

    FOTO

    EFE/ Luis Gandarillas
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En las calles de La Paz, una mujer grita: “Vamos a pedir la renuncia sí o sí. ¡No tenemos miedo de derramar sangre nosotros!”. “Compañeros qué queremos, que renuncie”, agrega otro manifestante.

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    Mientras, un vecino reclama a bloqueadores: "Nadie quiere salir, de una vez dejen gobernar, yo no vivo del Estado, vivo día a día, a nosotros, a todos los vecinos nos perjudican”.

    En este escenario de confrontación el presidente boliviano anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para involucrar a los sectores que están protestando en las decisiones.

    Estamos conformando el Consejo Económico y Social donde vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del Ggbierno para construir gobierno conjunto”, anunció el presidente Rodrigo Paz.

    Embed - Bolivia: Gobierno expulsa a embajadora colombiana por "injerencia" de Petro • FRANCE 24 Español

    En respuesta a Evo Morales, quien le pidió que acorte su mandato como salida a la crisis y acusó a la Argentina de enviar armamento para reprimir las protestas, Paz Pereira expresó: “Ustedes saben, y la prensa nacional no me va a dejar mentir, que Evo Morales desvaría. La Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido ayuda humanitaria y en estos momentos el pueblo alteño, La Paz y Bolivia agradecen”.

    Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

    FUENTE:RFI

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