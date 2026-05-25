Lula inicia un tratamiento de radioterapia por un cáncer de piel a cuatro meses de las elecciones presidenciales

El parte divulgado este lunes por el hospital Sirio-Libanés de São Paulo sobre el estado de salud del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, detalla que se optó por la radioterapia “superficial preventiva” como “tratamiento complementario” a una cirugía en el cuero cabelludo practicada en abril.

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Pese al procedimiento, el político de 80 años de edad mantendrá sus actividades diarias “sin restricciones”, apunta el parte médico.

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En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

La “lesión” descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

FUENTE:FRANCE24