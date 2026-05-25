  • Cotizaciones
    lunes 25 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lula inicia un tratamiento de radioterapia por un cáncer de piel a cuatro meses de las elecciones presidenciales

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó este lunes 25 de mayo un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el pasado abril. Así lo informó el Hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo

    La cicatriz que le quedó Lula da Silva tras la extirpación de una lesión cancerígena que ahora será tratada con radioterapia, fotografiada durante un acto en Brasilia el 25 de mayo.

    La cicatriz que le quedó Lula da Silva tras la extirpación de una lesión cancerígena que ahora será tratada con radioterapia, fotografiada durante un acto en Brasilia el 25 de mayo.

    FOTO

    EFE/ Andre Borges
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El parte divulgado este lunes por el hospital Sirio-Libanés de São Paulo sobre el estado de salud del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, detalla que se optó por la radioterapia “superficial preventiva” como “tratamiento complementario” a una cirugía en el cuero cabelludo practicada en abril.

    Pese al procedimiento, el político de 80 años de edad mantendrá sus actividades diarias “sin restricciones”, apunta el parte médico.

    Leé además

    Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
    Javier Milei

    El juego de billar de Javier Milei en la política internacional

    Por Fabián Bosoer

    En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

    La “lesión” descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

    El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

    Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

    Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

    En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Oposición

    Oposición aprovecha encuestas para machacar sobre “frustración” con el gobierno, aunque carece de estrategia común para capitalizarla

    Por Federico Castillo
    Detenidos desaparecidos

    Familiares reclama a Orsi una orden a las Fuerzas Armadas y advierte que “seguir esperando es perder el tiempo”

    Por Macarena Saavedra
    Javier Milei

    El juego de billar de Javier Milei en la política internacional

    Por Fabián Bosoer
    Crédito

    En medio ejercicio, las financieras ganaron US$ 35,5 millones; la morosidad promedio subió a 21,5%

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la DGI, en avenida Fernández Crespo. 

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda
    El papa León XIV saluda a los participantes al finalizar la presentación de su primera encíclica, Magnifica humanitas, en la Ciudad del Vaticano, el 25 de mayo de 2026.

    León XIV pidió regular la inteligencia artificial mientras la Iglesia uruguaya analiza cómo usarla

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El fútbol uruguayo cumplirá cinco meses con sus nuevos contratos de transmisión, que incluyen una importante participación de Tenfield.   

    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Creada en 2011, la iniciativa está destinada a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    Programa de viviendas sociales del Ministerio de Defensa no garantiza “integridad y confiabilidad”

    Por Juan Francisco Pittaluga