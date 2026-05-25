León XIV pidió regular la inteligencia artificial mientras la Iglesia uruguaya analiza cómo usarla

El papa León XIV puso a la inteligencia artificial (IA) en el centro de su primer gran documento como líder de la Iglesia católica. En la encíclica Magnifica humanitas , presentada este lunes en el Vaticano, pidió regular el desarrollo de esta tecnología y alertó por sus efectos sobre el trabajo, la información y la vida social.

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El sumo pontífice advirtió que la IA “no es neutral” y señaló que “cuando el poder tecnológico queda concentrado en pocos actores, aumenta el riesgo de manipulación y desigualdad”. Además, reclamó “normas claras y mecanismos de control” para evitar los abusos y la difusión de información manipulada.

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“No basta con invocar la ética en abstracto; se requieren marcos legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad”, escribió. Agregó que “una IA más moral no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos”.

El texto papal también menciona “los efectos de la automatización sobre millones de trabajadores”, el uso militar de la IA y la expansión de sistemas “capaces de condicionar decisiones humanas”. El Vaticano sostiene que el desarrollo tecnológico “debe estar al servicio de la dignidad humana” y no quedar guiado “únicamente por intereses económicos o estratégicos”.

Una persona sostiene un ejemplar de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica humanitas, durante su presentación en la Ciudad del Vaticano, el 25 de mayo de 2026.

Denuncia la IA en la guerra

En sus capítulos más contundentes, León XIV denunció cómo la IA contribuyó a acelerar la “normalización de la guerra” al insensibilizar a la gente ante su costo. No mencionó conflictos específicos, pero citó “imperialismos opuestos, entre potencias que desean preservar su supremacía y aquellas que aspiran a arrebatársela”.

Exigió transparencia y rendición de cuentas a los desarrolladores de IA para que se conozca siempre la cadena de mando y decisión en la ordenación de ataques con armamento de IA. Y declaró que la teoría de la “guerra justa” de la Iglesia católica, que establece criterios específicos para justificar el uso de la fuerza, estaba ahora “obsoleta” dados los avances tecnológicos en la guerra.

Papa-Vaticano El papa León XIV habla durante la presentación de su primera encíclica, Magnifica humanitas, en la Ciudad del Vaticano, el 25 de mayo de 2026. EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Esclavitud

Según las Naciones Unidas, la IA podría alcanzar hasta US$ 4,8 billones de aquí a 2033 y multiplicarse por 25 en una década, al tiempo que concentra sus beneficios en manos de un número limitado de actores. En 2025, la ONU alertaba sobre un “vacío peligroso” en materia de regulación.

El papa estadounidense arremetió también contra “las nuevas formas de esclavitud” surgidas para extraer los recursos necesarios para el uso de la IA y llamó a “soluciones tecnológicas más sostenibles para reducir el impacto en el medio ambiente”.

“En ciertas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas triturando materiales de los que se extraen las tierras raras. Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculo no se interrumpa”, denunció.

El obispo de Roma aprovechó para pedir “sinceramente perdón” por el retraso con el que la Iglesia condenó “el flagelo de la esclavitud” a lo largo de la historia.

Más allá de las cuestiones tecnológicas, el papa se mostró preocupado por un riesgo de “deshumanización” y advirtió contra una visión del ser humano reducida a sus rendimientos o a datos explotados por las máquinas.

Repercusiones

Magnifica humanitas era esperada desde que León XIV planteó a fines de 2025 que consideraba a la IA como uno de los mayores desafíos actuales. Expertos en tecnología, ética y religión entienden que el documento puede transformarse en una referencia para el debate internacional.

“Esto invita a las personas que están a la vanguardia de estas herramientas y que pueden ver las cosas increíbles que son capaces de hacer a plantearse preguntas sobre su propio trabajo. ‘¿Qué significa ser humano?’”, dijo Taylor Black, ejecutivo de IA de Microsoft y director del instituto de IA de la Universidad Católica de América.

Iglesias-Fronterizas-IA Iglesias de frontera reflexionaron sobre la IA y su impacto en la evangelización. iglesiacatolica.org.uy

La discusión en Uruguay

En Uruguay, la discusión sobre IA también empezó a trasladarse al trabajo pastoral. Días antes de la publicación de la encíclica, representantes de diócesis de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron en Salto para discutir el avance de estas herramientas y su impacto en la evangelización.

En el encuentro de Diócesis de Frontera, los participantes coincidieron en que la IA “abre un nuevo escenario cultural para la Iglesia”, aunque remarcaron que “no puede sustituir el encuentro personal ni la cercanía humana”.

Según informó la Conferencia Episcopal del Uruguay, durante las jornadas también se discutió cómo usar estas herramientas “sin perder de vista la dimensión comunitaria de la fe y de la evangelización”.

Las delegaciones insistieron en que “el desafío no es tecnológico, sino antropológico”, y plantearon la necesidad de “discernir críticamente” el uso de la IA en las tareas pastorales y de comunicación.