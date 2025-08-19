  • Cotizaciones
    martes 19 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Brasil pide a Meta eliminar bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales

    El gobierno de Brasil pidió al gigante de la tecnología Meta que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, informó este lunes la agencia para la defensa legal del Estado (AGU)

    Meta AI en un celular.

    Meta AI en un celular.

    FOTO

    Intagram
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras, deberá suprimir “de inmediato” a “robots de inteligencia artificial que simulan perfiles con lenguaje y apariencia infantil con permiso para mantener diálogos de carácter sexual”, según un comunicado de la AGU.

    La entidad denuncia la “proliferación” de estos chatbots creados con la herramienta de inteligencia artificial generativa de Meta, AI Studio, detalla la “notificación extrajudicial”, enviada a Meta el 15 de agosto.

    Leé además

    Granos de café en la cafetería Armazém do Café, en Río de Janeiro
    Video
    Guerra comercial

    Aranceles de Trump amenazan la comercialización del café brasileño

    Por France 24
    La socia fundadora de la consultora Agrifatto, Lygia Pimentel
    Agro

    Suba de aranceles de EE.UU. a Brasil generó "una especulación muy fuerte" en el mercado cárnico

    Por Ruben Silvera

    Estos bots “promueven la erotización infantil”, denuncia la agencia estatal.

    El pedido no contempla sanciones, pero la AGU le recordó a Meta que, por decisión de la corte suprema brasileña, las plataformas digitales tienen el deber de eliminar contenidos ilícitos creados por sus usuarios, incluso sin que medie una orden judicial.

    La entidad actuó por pedido de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia de Brasil y cita varios ejemplos de conversaciones eróticas con bots que fingen ser niños, en el documento enviado Meta.

    La solicitud llega en un momento de indignación en Brasil por un caso de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un conocido influenciador que divulgaba contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales en Instagram.

    Santos fue detenido el 15 de agosto en el marco de una investigación de la fiscalía del Estado de Paraiba por “exposición con connotación sexual” a adolescentes y su cuenta en Instagram ya no está disponible.

    Brasil, un país de 203 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los Estados más activos en la regulación de las redes sociales.

    En junio, la corte suprema votó a favor de que las empresas tecnológicas asuman mayor responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    El primer ministro chino, Li Qiang, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái, el 26 de julio de 2025

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Álvaro Danza

    MSP avala trabajo del presidente de ASSE en mutualistas, mientras la oposición pide su renuncia y el FA analiza

    Por Leonel García
    El ministro Gabriel Oddone y la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio

    El gobierno anuncia cambios institucionales y nuevo foco para los incentivos fiscales a la inversión

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump posa con el presidente de Ucrania y líderes europeos en la Casa Blanca
    Video

    Trump anuncia preparativos para una cumbre entre Zelenski y Putin y una posterior reunión trilateral

    Por  France 24  y RFI