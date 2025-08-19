Aranceles de Trump amenazan la comercialización del café brasileño

Brasil es el mayor productor de café del mundo y ocupa el segundo lugar en consumo. El cambio climático ya ha afectado los cultivos, provocando incrementos en los precios del grano.
La llegada de los aranceles de Donald Trump se muestra como una nueva amenaza para los productores de café de Brasil
Brasil es el mayor productor de café del mundo y ocupa el segundo lugar en consumo. El cambio climático ya ha afectado los cultivos, provocando incrementos en los precios del grano.
A esto se suma la amenaza de nuevos impuestos en Estados Unidos, que podrían elevar aún más su valor, encareciendo la bebida para consumidores y afectando la cadena productiva.
FUENTE:FRANCE24