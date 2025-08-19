  • Cotizaciones
    Aranceles de Trump amenazan la comercialización del café brasileño

    La llegada de los aranceles de Donald Trump se muestra como una nueva amenaza para los productores de café de Brasil

    Granos de café en la cafetería Armazém do Café, en Río de Janeiro

    Granos de café en la cafetería Armazém do Café, en Río de Janeiro

    FOTO

    EFE / André Coelho
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Brasil es el mayor productor de café del mundo y ocupa el segundo lugar en consumo. El cambio climático ya ha afectado los cultivos, provocando incrementos en los precios del grano.

    A esto se suma la amenaza de nuevos impuestos en Estados Unidos, que podrían elevar aún más su valor, encareciendo la bebida para consumidores y afectando la cadena productiva.

    Leé además

    Meta AI en un celular.
    Tecnología

    Brasil pide a Meta eliminar bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales

    Por RFI
    La socia fundadora de la consultora Agrifatto, Lygia Pimentel
    Agro

    Suba de aranceles de EE.UU. a Brasil generó "una especulación muy fuerte" en el mercado cárnico

    Por Ruben Silvera
    Embed - Aranceles de Trump amenazan la comercialización del café brasileño • FRANCE 24 Español

    FUENTE:FRANCE24

