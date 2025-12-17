¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La potencia de la humildad

Aquellos que realmente hacen las cosas bien, gozan de la tranquilidad de que sus proyectos llegan y sus sueños se realizan. Se esfuerzan, sí, pero no para alcanzar una meta, sino para hacer lo mejor posible su tarea. Las consecuencias luego vienen solas.

Carolina-Villamonte-OK.jpg
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Una vez más, aparece un nuevo ejemplo de que la grandeza y el talento crecen desde la humildad; y como humildes son quienes portan esas virtudes, pretenden conceder sus logros a la fortuna.

Aquellos que realmente hacen las cosas bien, gozan de la tranquilidad de que sus proyectos llegan y sus sueños se realizan. Se esfuerzan, sí, pero no para alcanzar una meta, sino para hacer lo mejor posible su tarea. Las consecuencias luego vienen solas.

Leé además

el regalo para la nina que fui
Carta de la editora

El regalo para la niña que fui

Por Carolina Villamonte

“Soy tranquilo, voy por la sombra y si las cosas tienen que suceder y llegar, llegan y suceden”. Así es como Tavo García le adjudica a la suerte parte de su éxito. No le gusta andar atrás de las cosas ni aparentar algo que no es.

Pero puesto en perspectiva, después de leer su propio relato de sí mismo (no hay mejor manera de ver a una persona en perspectiva que en una entrevista, pues esa es una de las grandes cualidades de ese género periodístico, y que el propio García llega a reconocer en la charla), nada tiene que ver la suerte en el fantástico camino que ha hecho en su carrera de modisto. No se siente del todo cómodo con llamarse diseñador, prefiere considerarse artesano textil.

Aunque ha vestido para el escenario a figuras como Lali Espósito, Julieta Venegas, Natalia Oreiro, Ca7riel y Paco Amoroso, Ale Sergi y Juliana Gattas de la banda Miranda, y a la gran Moria Casán, en Uruguay no todos conocen a Tavo García. Claramente, ese bajo perfil responde a una personalidad un tanto tímida, que es feliz detrás de una máquina de coser. Porque él es quien cose cada puntada de cada traje que entrega.

Sus verdaderos atributos, que unidos y combinados hacen a su gran talento, se pueden listar.

La vida se divide entre los que salen a buscar las oportunidades, luchan, pelean, insisten, y los que dejan que las cosas sucedan de manera natural, por obra del universo.

El estrés y los nervios no lo afectan. Los controla y usa a su favor (lo aprendió con el tiempo). De hecho, se somete a la pulseada con el reloj porque sabe que de esa manera va a sacar su mejor elixir creativo. Y sentencia una verdad contundente: “A veces, cuando tenés tanto tiempo le vas buscando la vuelta. A mí las cosas nunca me terminan de convencer del todo y lo que las define es el tiempo, y si tenés mucho tiempo, quizás hasta las termines odiando”. Conocerse de esa manera para manejar el autocontrol es un gran punto a favor. Pero también lo hace porque confía.

Otro punto a favor es su enorme capacidad de trabajo, que lo impulsa a proponer más. Le pidieron tres vestidos para Natalia Oreiro, hizo 10 (y ella usó los 10). Lali quería un vestido corto, le hizo un vestido corto y también un catsuit, siguiendo su inspiración (y ella eligió el catsuit).

La vida se divide entre los que salen a buscar las oportunidades, luchan, pelean, insisten, y los que dejan que las cosas sucedan de manera natural, por obra del universo. Aunque puesto así parece que la postura correcta es una sola, nunca me quedó muy claro realmente cuál es la mejor actitud. Con el perfil de Tavo, a quien le cuesta la exposición y el reconocimiento, es fácil adivinar cuál es la suya. “Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Yo veo gente que anda atrás de la fama y elijo ser lo contrario”.

Y uno más de los aciertos de este artesano de las telas en su manera de llevar su carrera tiene que ver con la esencia de su origen, uruguayo y del interior (Tacuarembó): adaptarse a las opciones que hay. “Es ahí donde en gran parte está el diseño, en resolver con lo que tenés y tratar de hacer lo mejor posible. (...) Siempre me resolví con poco. De ahí viene mi impronta de las cosas simples”.

Tavo García sigue cosiendo él mismo cada una de las puntadas porque sabe que los demás conocen su trabajo por lo que ven y porque­ en la realización de una idea está también la capacidad de crear cosas nuevas, la interpretación y la subjetividad de las manos que ejecutan. Esa es la esencia de la humildad, no dejar de trabajar con las manos para no perder la capacidad intelectual de crear. Para él, eso es parte del camino, “ir por la sombra, sin quemarse”.

Selección semanal
Caso Cardama

Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

Por Guillermo Draper
SNIS

Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

Por Leonel García
Parlamento

Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

Por Leonel García
Relaciones laborales

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Tavo García: “Tener poco tiempo me genera una adrenalina, que, creativamente, es cuando mejor funciono”

Tavo García: “Tener poco tiempo me genera una adrenalina, que, creativamente, es cuando mejor funciono”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Mesa Garzón.

Vivir el verano al ritmo de Garzón

Por Clementina Delacroix Cardeza
Brindo por dejar de brindar: crónica sincera del mes en que todo colapsa

Brindo por dejar de brindar: crónica sincera del mes en que todo colapsa

Por Santiago Perroni
En 2024, Dick Van Dyke recibió un Emmy como Mejor actor invitado en Days of Our Lives.
Video

La receta de Dick Van Dyke para vivir 100 años con alegría

Por Redacción Galería