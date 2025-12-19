¡Hola !

Rumania apuesta al turismo temático con un parque inspirado en Drácula

Dracula Land, el megaproyecto turístico inspirado en el famoso vampiro, combinará hoteles, parque acuático, un estadio y experiencias digitales en un parque temático

Dracula Land

FOTO

Dracula Land
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La figura de Drácula, nacida entre la historia y la ficción, vuelve a cobrar vida, esta vez lejos de las páginas y de la pantalla. Rumania se prepara para convertir al vampiro más célebre del mundo en motor de un ambicioso proyecto de entretenimiento que busca atraer millones de visitantes y reposicionar al país en el mapa global del turismo. Bajo el nombre Dracula Land, el futuro complejo promete ser mucho más que un parque temático: aspira a convertirse en un polo turístico, cultural y tecnológico sin precedentes en Europa del Este.

Sus desarrolladores destacan que el turismo cultural y el entretenimiento experiencial crecen un 32% anual, mientras Europa Central y del Este carecen de un destino global de marca. Con un 82% de reconocimiento, el mito de Drácula es uno de los símbolos culturales más famosos del mundo, pero aún está infrautilizado comercialmente. Dracula Land llega para llenar ese vacío.

Dracula Land 3

Ubicado a pocos kilómetros de Bucarest, el complejo se desarrollará sobre una superficie de unas 160 hectáreas, con un parque temático central de más de 780.000 metros cuadrados que estará organizado en seis áreas inmersivas y contará con más de 40 atracciones. El proyecto incluirá, además, una arena multifuncional con capacidad para más de 22.000 personas destinada a conciertos y eventos internacionales, un gran outlet comercial con marcas de lujo, tres hoteles temáticos que sumarán alrededor de 1.200 habitaciones, un extenso parque acuático con spa termal, un circuito de carreras y un hub tecnológico orientado a la innovación digital, el gaming y las experiencias virtuales. A esto se suma una ambiciosa apuesta por el universo digital, con el desarrollo de un metaverso propio y contenidos interactivos que ampliarán la experiencia más allá del espacio físico.

Embed

Con una inversión estimada superior a los 1.000 millones de euros, Dracula Land proyecta atraer hasta tres millones de visitantes al año y generar miles de empleos directos e indirectos. El objetivo es claro: transformar la leyenda de Drácula —inspirada en la figura histórica de Vlad Tepes y popularizada por la novela de Bram Stoker— en una marca contemporánea capaz de combinar turismo, entretenimiento y tecnología, y de posicionar a Rumania como un nuevo referente europeo en la industria del ocio.

Dracula Land 2

La inauguración está prevista para 2027, tras inicio de la construcción que será en 2026 como parte de un ambicioso plan en fases que combina desarrollo físico y digital.

Europa y sus parques inspirados en la literatura

Varios parques temáticos europeos han tomado como eje historias literarias, creando experiencias inmersivas que llevan los libros a la vida real:

  • Parc Astérix (Francia): basado en las historietas de René Goscinny y Albert Uderzo, combina humor, aventuras y cultura gala.
  • Efteling (Países Bajos): inspirado en cuentos de hadas recopilados por los Hermanos Grimm, ofrece atracciones que recrean la magia de los relatos clásicos europeos.
  • Wizarding World de Harry Potter en Universal Studios (Reino Unido y Europa): aunque es parte de Universal, la sección dedicada a Harry Potter convierte la saga en una experiencia temática inmersiva con castillos, pociones y escenarios emblemáticos.
