Celulares en las cárceles

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Quiero felicitar al gobierno, pues en principio comparto la idea de construir dos nuevas cárceles que, según se ha dicho, serán de alta seguridad.

Estimo que la idea es obtener los siguientes resultados: 1) que los ahí retenidos no se fuguen; 2) que, asumiendo que muchos serán delincuentes con experiencia, no “instruyan” en delito a otros presos, especialmente a los primarios; 3) y, muy especialmente, que no dirijan operaciones criminales desde la cárcel. Esto debería lograrse regulando las visitas y el contacto vía celular.

Es sobre este último punto que quiero reflexionar. Obviamente es buena cosa que el delincuente peligroso no tenga contacto telefónico (entiéndase a través de cualquiera de los métodos que un celular hoy posibilita) desde la cárcel con quienes estén fuera. La pregunta es: ¿por qué eso no se hace hoy? Mediante inhibidores de celulares eso podría hacerse ya. Los beneficios son obvios, no para el preso, que estaría ¡más preso!

¿Por qué no se hace? Descarto absolutamente la connivencia de las autoridades con criminal alguno. Que pueda haber policías que no lo quieran, puede ser. Pero el mando es del gobierno. ¿Temor a represalias? Quizás.