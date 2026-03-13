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    El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ingresa a cuidados intensivos por bronconeumonía

    El exmandatario, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado y se encuentra “grave”

    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.

    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.

    FOTO

    Sergio Lima / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El estado de salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonado, es considerado “grave”, declaró uno de los médicos que lo atiende.

    El exmandatario de 70 años fue ingresado al hospital privado DF Star en la capital del país tras presentar un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del centro médico compartido en redes sociales por su esposa Michelle Bolsonaro.

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    Los exámenes confirmaron bronconeumonía, una infección que afecta los bronquios y los alvéolos pulmonares.

    “Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo antibióticos intravenosos y soporte clínico no invasivo”, confirmó el hospital.

    Horas antes, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado, había publicado en la plataforma X que su padre estaba siendo trasladado de la cárcel al hospital tras despertarse con escalofríos y vómitos.

    "Les pido oraciones para que no sea nada grave", escribió Flávio, quien ha anunciado su candidatura a la Presidencia este año, y las encuestas recientes lo muestran prácticamente empatado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

    Se espera que Bolsonaro permanezca hospitalizado al menos los próximos días, según declaró a la prensa Brasil Caiado, uno de los médicos que lo atiende.

    El exmandatario permanecía en su celda dentro del Complejo Penitenciario de la Papuda, en Brasilia. La sentencia firme a 27 años de cárcel fue declarada para Bolsonaro el pasado noviembre, al ser declarado culpable de conspirar en un golpe de Estado tras peder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

    El expresidente de ultraderecha ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales que ganó en 2018.

    Con AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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