Casmu: tensiones, denuncias y un ejercicio negativo en $ 1.000 millones como antesala a próxima asamblea

La primera Asamblea General Ordinaria del Casmu con esta nueva administración viene precedida de tensiones. En el horizonte hay un balance mucho más negativo de lo que anunciaban las antiguas autoridades de la mutualista intervenida. A esto se suma un acuerdo económico con un exconsejero que derivó en una denuncia de la oposición ante la Comisión Fiscal.

En el medio de eso está la incertidumbre de 180.000 socios y 6.000 funcionarios del tercer prestador privado del país en número de afiliados, los que ven que, a pesar de los años y las autoridades, las propias y las nacionales, Casmu mantiene una situación con graves problemas financieros, sin una solución a la vista y una dura interna política. También lo saben los aproximadamente 3.200 médicos capitalizadores convocados a participar de esa asamblea, el martes 17.

El primer punto de esa convocatoria es la “consideración y aprobación de la memoria anual y el balance del ejercicio” cerrado al 30 de setiembre de 2025, 13 días después de las elecciones en que Domingo Beltramelli , al frente de El Casmu que Queremos, terminara con seis años de gobierno de Raúl Rodríguez , que se presentaba a su segunda reelección por Casmu Primero. En una reunión del directorio realizada el 27 de enero, la directora de Finanzas de la institución, Ana María Porcelli, dijo que el resultado del ejercicio fue negativo en $ 1.057 millones, de los cuales $ 810 millones son resultado de “ajustes” de períodos anteriores “que no se pudieron identificar claramente de dónde provienen o en qué año se produjeron”, según las actas a las que accedió Búsqueda .

Más allá de que Casmu fue intervenida por el gobierno desde julio de 2024 debido a su crítica situación financiera, esta información es un marcado contraste con lo que se divulgaba institucionalmente hasta ahora. La anterior gestión, encabezada por Rodríguez —hoy uno de los dos directivos por la minoría opositora—, aseguraba que con el de 2024 se habían logrado cuatro balances consecutivos positivos.

“Lo importante (en la asamblea) es que haya una buena participación de todos los médicos capitalizadores, que de alguna manera son los dueños del Casmu, que estén enterados del balance y de la situación tanto asistencial como económica”, dijo Beltramelli a Búsqueda . Sobre el balance que van a divulgar, ya presentado ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), el presidente de la institución reconoció que es el que “está más feo” de todas las mutualistas , entre todos los que conoce, pero el panorama no lo sorprende porque era lo que esperaba.

“Mi pensamiento siempre es de construcción, soy una persona dedicada a construir, no a destruir. Entonces, lo que espero es que la asamblea salga positivamente, que se aprueben las cosas como tienen que aprobarse y que el Casmu salga para adelante con la menor fricción posible”, afirmó, por su lado, Rodríguez a este semanario. Espera una instancia “respetuosa, democrática y que haya humo blanco para sacar la institución adelante”.

“Mi mano está tenida, no sé del otro lado”, agregó.

Los hechos recientes ponen en entredicho esos calmos augurios.

Denuncia

El balance no es el único asunto que les quita el sueño a varios capitalizadores. Las actuales autoridades cuestionan haber heredado, además de todo, al menos US$ 1,76 millones de reclamos laborales. Uno de ellos, el referido al exdirectivo por la oposición Álvaro Niggemeyer, hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), tensó más la relación entre el oficialismo y la oposición. Sobre todo porque la actual mayoría resolvió indemnizarlo por $ 11,5 millones y reintegrarlo como médico capitalizador, tras su expulsión en enero de 2024.

El martes 3, Rodríguez —que presidió la directiva que lo expulsó— presentó una denuncia ante la Comisión Fiscal del Casmu, ampliada siete días después, sobre supuestos “conflictos de interés o perjuicio patrimonial para la institución”, y pidió en todo caso que se identifiquen “las responsabilidades administrativas correspondientes”. Junto a eso había adjuntado informes favorables a lo actuado en su administración por parte del estudio Guyer y Regules.

Aun más: en una nota titulada “Rey Midas” y dirigida a los “socios capitalizadores dueños” de la mutualista, Rodríguez señala que “desde la asunción de la actual gestión, lo que toca parece destinado a la destrucción”. Luego de consignar “desmantelamiento de servicios”, denunció que “se le regalan” al sindicato de trabajadores (Afcasmu) $ 36 millones al año, además del “acuerdo entre amigos” con Niggemeyer.

Rodríguez y Niggemeyer, uno desde el oficialismo y otro desde la oposición, tuvieron reiterados enfrentamientos mientras compartieron directiva, entre 2022 y 2024. Avalado por la mayoría, el primero lo expulsó por “notoria mala conducta”, acusándolo de intentar desestabilizar a la mutualista tanto en la prensa como ante el Ministerio de Salud Pública. La agrupación El Casmu que Queremos, que Niggemeyer integra, siempre consideró desmedido su despido y afirmaba, con base en el estudio Pérez del Castillo, que la mutualista tenía más chances de perder ante un reclamo laboral.

¿Quién negoció?

En la reunión de la directiva del 24 de febrero, tensa como casi todas las últimas, Rodríguez había adelantado que denunciaría el acuerdo alcanzado con Niggemeyer. Sobre el final del encuentro, el directivo leyó una nota firmada por la gerenta general del Casmu, Raquel Pannone, cuyo nombre para ese cargo fue una designación del gobierno, dirigida al estudio Pérez del Castillo, que desde hace años interviene en los conflictos laborales de la mutualista. En esta se indica que “la institución” llevó adelante “una negociación” con Niggemeyer “en relación al juicio laboral”.

“¿La institución ha llevado adelante? ¿Quién de la institución ha llevado la negociación con Niggemeyer? Esa nota la firma la doctora Pannone. ¿Quién ha llevado la negociación con Niggemeyer? Las negociaciones las hacía Pérez del Castillo, pero después se le pide a Pérez del Castillo que avale la negociación que alguien hizo. ¿Quién fue el que negoció? Es algo muy delicado”, inquirió el expresidente. Rodríguez le preguntó a Pannone —quien fuera médica personal del expresidente José Mujica— si ella negoció, si los interventores estaban al tanto y si “la ministra (de Salud, Cristina Lustemberg) estuvo de acuerdo”. “Acá nunca negociaron las autoridades ni los gerentes este tipo de cosas. Las hacían los estudios jurídicos, de abogado a abogado y técnicamente, pero lo que se dice acá es lo contrario”, continuó.

Luego de decir esto, el expresidente del Casmu sostuvo ásperos diálogos con Cristina Rey, una de los tres directivos por la mayoría, y con Ruben Cano, integrante de la Comisión Fiscal (quien en un momento le pidió que no lo interrumpiera y mantuviera “urbanidad”). “Si nosotros trajéramos una lista de las cosas en las que usted no cuidó al Casmu, tendríamos que estar en sesión permanente hasta el año que viene. O sea que no vamos a discutir esto”, le replicó Rey. Wilser Briozzo, uno de los interventores designados por el gobierno, dijo en la sesión que han estudiado “toda la situación”, pero que le reportarán su informe “al Ministerio”. El vicepresidente Marcelo Diamant, quien fungió como presidente interino ante la ausencia de Beltramelli, dijo que él no negoció en particular, pero que no le parecía mal “que algún miembro de este consejo aportara a la solución de un tema que evidentemente es álgido”.

Con la lectura de una serie de posteos de Niggemeyer en redes sociales, en respaldo a Beltramelli, Diamant y Rey, Rodríguez quiso subrayar su idea de que el acuerdo alcanzado es político y no jurídico. “Quiero aclarar que es un posteo preelectoral y que no refiere a la solución de este tema”, dijo el presidente interino. Finalmente, le dijo que todo podía ser investigado, luego de una solicitud por escrito ante la Comisión Fiscal.

Como informó Búsqueda en su momento, el acuerdo del Casmu con Niggemeyer incluye que deje sin efecto dos juicios, uno laboral y otro por la decisión de la mutualista de despedirlo entonces por “notoria mala conducta”. Sin embargo, el actual titular del Colegio Médico del Uruguay pensaba seguir adelante con un reclamo por despido abusivo contra los tres directores oficialistas que tenía el prestador al momento de ser expulsado: Rodríguez, Juan José Areosa (ambos hoy todavía consejeros, pero por la minoría) y Andrea Zumar.

La postura que tomará el Casmu sobre este episodio es otro punto cuestionado por Rodríguez. “Queda claro que en ese acuerdo los directivos anteriores qudaron afuera y la demanda contra nosotros continúa. Cosa inédita también”, señaló el expresidente. El asesor jurídico de la mutualista, Alejandro Castelló, indicó que Niggemeyer presentó “una nota renunciando a reclamar sueldos contra el Casmu”, pero no mencionó nada sobre el extremo señalado. “No hay ningún documento de acuerdo”, precisó. La antigua oposición señala “lógico” que el prestador defienda a sus exconsejeros.

Extraordinaria

“No vi personalmente la acusación, la presentó a la Comisión Fiscal. Pero me dijeron que es como que denunciara que (Donald) Trump está invadiendo Irán”, ironizó Beltramelli sobre la acción de su predecesor. “Yo no generé esas cosas, las generó (Raúl) Rodríguez”, añadió. Desde antes de asumir, la postura de los nuevos administradores ha girado en torno a la “herencia maldita” recibida.

Por su parte, en la nota ya consignada, Rodríguez invitó a los capitalizadores a concurrir a la asamblea a defender “sus fuentes de trabajo que hoy están siendo seriamente jaqueadas”.

La Asamblea General Ordinaria del martes, cuyo primer llamado es a las 19, la segunda desde la actual intervención y la primera con la nueva administración, se avecina repleta de reproches cruzados, más la proclamada intención de las partes de una jornada respetuosa. Y puede no ser la única.

Un grupo de médicos capitalizadores está juntando firmas para convocar a una asamblea extraordinaria para tratar justamente el acuerdo reparatorio con Niggemeyer. “Se precisan 360 firmas para ello y ya llevamos varias. Juntar gente no es poca cosa”, dijo a Búsqueda Edelmiro Chelle, exdirectivo y hoy suplente de la Comisión Fiscal.

Estos médicos —que no se identifican con ninguna agrupación interna, aunque están más cercanos a Rodríguez que a los actuales directivos— cuestionan la magnitud del pago a Niggemeyer en momentos en que el Casmu vive una severa crisis financiera y si esa determinación tuvo el visto bueno de los interventores del MSP.