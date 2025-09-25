  • Cotizaciones
    jueves 25 de septiembre de 2025

    El abordaje uruguayo de La Libertad Avanza

    Sr. director:

    Quiero expresar mi más profundo pesar ante la creación en Uruguay de un partido político que responde directamente a intereses y articulaciones provenientes de la República Argentina. No se trata solamente de una vulneración de nuestra soberanía nacional, sino de un hecho que amenaza con quebrar la conciencia cívica y el respeto institucional que han caracterizado a nuestro país.

    Ricardo Laurenz

    La atención en salud pública
    Cartas al Director

    El Presupuesto y el gasto público

    En su momento, advertí y denuncié formalmente ante la Corte Electoral la injerencia del gobierno argentino en la creación de este partido, porque entendí que se trataba de una vulneración directa a nuestra soberanía. Aunque la Corte no se expidió sobre el fondo del planteo, observó aspectos de forma y no dio trámite al escrito, junto con sus pruebas, en dos oportunidades.

    El Uruguay se ha distinguido históricamente por su convivencia democrática, por el apego a las instituciones y por el desarrollo de políticas públicas que trascienden a los distintos gobiernos y partidos políticos. La participación de parlamentarios del Mercosur en la gestación de este nuevo partido refuerza la preocupación por el debilitamiento de nuestra independencia política.

    Preocupa, además, la agresividad que caracteriza el accionar y el discurso de algunos de sus referentes, que, lejos de fomentar el debate democrático, promueven la polarización y el enfrentamiento social.

    Hoy estamos frente a un momento clave: en 2029 deberemos decidir si aceptamos que una fuerza política con sede en Buenos Aires condicione nuestro sistema democrático o si continuamos defendiendo un modelo propio, maduro y equilibrado. Es tarea de todos (ciudadanos y, especialmente, dirigentes políticos) evitar que en estos cinco años se consolide un discurso de odio que erosione nuestra democracia.

    Somos un país batllista en esencia, que no olvida a los más débiles y que ha sabido sostener políticas públicas para evitar la miseria absoluta. Mucho queda por hacer, pero no debemos resignar la estabilidad ni la identidad democrática que nos definen.

    Y más allá de la cuestión de soberanía, debemos ser claros en que el mundo no puede regirse únicamente por el capital, sino por la consolidación de un capital más humano. Se trata de humanizar el capital, de respetar la propiedad privada y, al mismo tiempo, garantizar que la fuerza no implique sometimiento, sino convivencia armónica entre todos los actores sociales.

    Atentamente.

    Esequiel Ibarra

    Convencional nacional del Partido Colorado

    CI 4.923.008-2

    Opinión y Análisis

    La semana vista por Junior

    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Empleo

    Los planes del Inefop: más llegada a colectivos vulnerables y oficina “móvil” por los barrios

    Fútbol Uruguayo

    Apuestas, transferencias y lavado en el fútbol: la ONU advierte sobre “grupos delictivos graves” en Uruguay y la región

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Presidente Yamandú Orsi durante un homenaje a José Mujica en Nueva York.

    En su primera visita a EE.UU., el presidente Orsi da señales a gobiernos de distinto signo político y al empresariado

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del FMI en Washington. 

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau
    Gustavo Penadés en prisión preventiva en la cárcel de Florida.

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Yamandú Orsi y Gianni Infantino el 23 de septiembre, durante el encuentro de FIFA con parte de los organizadores del Mundial 2030. 

    Mundial 2030: encerrado en un “brete”, el gobierno negocia con la FIFA más recursos y apunta a privados

    Por  Juan Francisco Pittaluga  y Santiago Sánchez